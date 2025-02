Samolot znanego wokalisty uderzył w zaparkowany odrzutowiec. Jedna osoba nie żyje

Samolot amerykańskiego wokalisty Vince'a Neila zjechał z pasa startowego i uderzył w zaparkowany odrzutowiec. Do zdarzenia doszło na lotnisku w Scottsdale w Arizonie. Muzyka nie było na pokładzie maszyny. W wyniku zdarzenia co najmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

Według władz, w maszynie Learjet należącej do Vince'a Neila, muzyka, piosenkarza i kompozytora, byłego wokalisty glam metalowego zespołu Mötley Crüe, najwyraźniej doszło do awarii podwozia. Artysta nie znajdował się wówczas na pokładzie.

"Wygląda na to, że lewa część podwozia zawiodła podczas lądowania, co doprowadziło do wypadku" - oceniła Kuester.