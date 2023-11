Milion dolarów i pochówek obok Elvisa. Sąd zatwierdza ugodę między Priscillą Presley i jej wnuczką

Sąd Najwyższy w Los Angeles zatwierdził ugodę pomiędzy Priscillą Presley i jej wnuczką Riley Keough. Jak informuje CNN, to kończy wielomiesięczny spór prawny dotyczący majątku zmarłej córki Elvisa - Lisy Marie Presley.

Jak wynika z kopii dokumentu, do której dotarła CNN, w poniedziałek swój podpis pod ugodą złożyła sędzia Lynn Scaduto, ostatecznie zatwierdzając porozumienie między byłą żoną Elvisa Presleya (byli małżeństwem w latach 1967-1973) a jej wnuczką Riley Keough. Dotyczy ono podziału majątku Lisy Marie Presley. Stacja CNN, która otrzymała kopię dokumentu informuje, że ​​Priscilla dostanie jednorazową wypłatę w wysokości jednego miliona dolarów, a za to zrezygnuje z funkcji powiernika funduszu Lisy Marie, "czyniąc Keough jedynym powiernikiem majątku jej zmarłej matki". Do tego babcia będzie otrzymywać 100 tys. dolarów rocznie, jako "specjalny doradca" innego funduszu.