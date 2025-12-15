Logo strona główna
Rob Reiner i jego żona nie żyją. Policja: syn odpowiedzialny za śmierć rodziców

Rob Reiner, Nick Reiner
Nagrania archiwalne z reżyserem i producentem Robem Reinerem
Źródło: Reuters
Nick Reiner, syn Roba i Michele Reinerów, jest odpowiedzialny za śmierć rodziców - informuje policja w Los Angeles (LAPD) w oświadczeniu wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek. Znany filmowiec i jego żona zostali znalezieni martwi w swoim domu.

Nick Reiner został zatrzymany przez policję w niedzielę wieczorem czasu miejscowego i aresztowany pod zarzutem morderstwa, bez możliwości zwolnienia za kaucją - poinformowała policja na swojej stronie internetowej. We wtorek sprawa ma zostać przekazana prokuraturze okręgowej hrabstwa Los Angeles.

Rob Reiner nie żyje

Rob Reiner i jego żona zginęli od ran kłutych, a do zbadania sprawy oddelegowani zostali funkcjonariusze z wydziału zabójstw - informował Departament Policji Miasta Los Angeles (LAPD) po śmierci Reinerów. Kapitan Mike Bland z LAPD potwierdził, że śledztwo jest prowadzone w sprawie "prawdopodobnego zabójstwa". Jeden z funkcjonariuszy przekazał w niedzielę agencji AP, że przesłuchiwany przez śledczych jest członek rodziny Reinera.

Wcześniej straż pożarna podała, że krótko po godz. 15.30 w niedzielę czasu miejscowego funkcjonariusze zostali wezwani na pomoc. Po przybyciu pod wskazany adres znaleźli w domu zwłoki 78-letniego mężczyzny i 68-letniej kobiety.

"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"

Martyna Nowosielska-Krassowska

Kim był Rob Reiner

Rob Reiner zagrał m.in. "Bezsenności w Seattle" czy "Wilku z Wall Street". Był reżyserem filmów: "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Ludzie honoru" oraz "Prezydent. Miłość w Białym Domu". Jego żona Michele również była aktorką, a także fotografką i producentką filmową. Poznali się na planie filmu "Kiedy Harry poznał Sally", wzięli ślub w 1989 r. i mieli trójkę dzieci.

Rob i Michele Reinerowie mieli troje dzieci: Jake'a, Nicka i Romy. Ciało pary odnalazła ich córka Romy - podał portal CBS News oraz stacja CNN, powołując się na swoje źródła. CNN podała również, że Nick Reiner był widziany w sobotę, jak kłóci się z ojcem podczas świątecznego przyjęcia w domu komika Conana O’Briena w Los Angeles.

Michele Singer Reiner, Rob Reiner, Jake Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner
Michele Singer Reiner, Rob Reiner, Jake Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner
Źródło: Steven Bergman/AFF/ABACAPRESS.COM/PAP

Nick Reiner jest m.in. autorem scenariusza do filmu "Jestem Charlie". To opowieść o 18-latku, który ucieka z kliniki dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Kiedy wraca do swojego rodzinnego domu w Los Angeles, zostaje odesłany przez rodziców na odwyk dla dorosłych. Tam poznaje kobietę, która również boryka się z problemem narkotykowym.

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, CBS News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adela Loconte/WireImage/GettyImages

