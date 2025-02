Alarmujący komunikat: po takiej decyzji USA mogłoby umrzeć 6 milionów ludzi

Jak informuje Reuters personel UNAIDS (Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS) pozostaje zaniepokojony dalszym rozwojem sprawy. - Jest bardzo dużo niejasności, zwłaszcza na poziomie lokalnym, co do tego, jak to wyłączenie będzie wdrożone. Obserwujemy wiele zakłóceń w świadczeniu leczenia - powiedziała w piątek dziennikarzom Christine Stegling, zastępczyni dyrektora UNAIDS.

Ostrzeżenie o wzroście zachorowań i zgonów na AIDS

UNAIDS ostrzega, że potencjalne wstrzymanie na stałe finansowania przez USA programu przeciwdziałania AIDS mogłoby doprowadzić do ponad sześciu milionów zgonów w ciągu tylko czterech lat. Zdaniem Stegling, jeśli wsparcie finansowe nie będzie ponownie udzielone na lata 2025-2029, dojdzie do wzrostu zgonów na AIDS o 400 proc. - To 6,3 mln ludzi, 6,3 mln zgonów wywołanych AIDS, do których dojdzie w przyszłości (...). Każdy grosz, jakiekolwiek obcięcie wydatków, jakakolwiek pauza, będą miały znaczenie dla nas wszystkich - podkreśliła.