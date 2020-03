Trump uspokaja Amerykanów: koronawirus odejdzie

Prezydent USA Donald Trump zwrócił się we wtorek do Amerykanów o zachowanie spokoju, ponieważ - jak podkreślił - koronawirus odejdzie. Dodał, że nie widzi powodu, by poddać się testom na obecność koronawirusa, mimo że leciał samolotem z osobą, która może być zakażona. Trump zapewnił, że czuje się dobrze i nie ma symptomów zakażenia wirusem.