Ponad 150 ładunków na jednej posesji. FBI odkryło największy w historii arsenał

Na jednej z posesji w Wirginii odkryto największy w historii FBI arsenał. Zabezpieczono między innymi ponad 150 gotowych do użycia ładunków wybuchowych. Brad Spafford, do którego należała posesja, został aresztowany.

Największy arsenał w historii FBI

Zdjęcie Joe Bidena jako cel strzelecki

Media zwracają uwagę, że na posesji znaleziono także plecak z napisem #nolivesmatter. Zgodnie z informacjami Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Gotowości Stanu New Jersey, Nolivesmatter to ruch propagujący ekstremistyczną ideologię, przeprowadzanie ataków, masowe zabójstwa i działalność przestępczą, którego liderzy namawiają członków do samookaleczenia i znęcania się nad zwierzętami. BBC podaje także, że Spafford wykorzystywał zdjęcie Joe Bidena jako cel strzelecki podczas ćwiczeń, oraz że wyrażał on publicznie nadzieję, że wiceprezydentka Kamala Harris zostanie zamordowana.