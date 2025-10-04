Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne uderzenie USA na łódź gangu. Zginęło "czterech narkoterrorystów"

Atak USA na łódź gangu narkotykowego
Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA
Źródło: Reuters
Na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa siły zbrojne USA przeprowadziły kolejne uderzenie przeciwko łodzi podejrzanej o związki z gangiem narkotykowym nieopodal wybrzeży Wenezueli - poinformował sekretarz obrony Pete Hegseth. W uderzeniu miały zginąć cztery osoby.

Szef Pentagonu Pete Hegseth opublikował na portalu X nagranie z uderzenia, na którym widać, jak w łódź motorową trafiają rakiety, po czym zaczyna się ona palić.

"Dziś rano, na rozkaz prezydenta Trumpa, poleciłem przeprowadzenie śmiercionośnego, kinetycznego ataku na statek przemytniczy narkotyków, powiązany z organizacjami terrorystycznymi w rejonie odpowiedzialności USSOUTHCOM (United States Southern Command, Dowództwo Południowe USA - red.)" - napisał.

Hegseth poinformował, że zginęło "czterech narkoterrorystów". Przekazał, że do ataku doszło na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli oraz że na łodzi przewożono znaczne ilości narkotyków.

"Atak przeprowadzono na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli, podczas gdy statek przewoził znaczne ilości narkotyków, zmierzających do Ameryki aby zatruć nasz naród" - stwierdził.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump deklaruje "konflikt zbrojny" z kartelami

"Nasz wywiad bez wątpienia potwierdził, że ten statek przemycał narkotyki, a osoby na pokładzie były narkoterrorystami i działały na znanym szlaku tranzytowym przemytu narkotyków. Te uderzenia będą kontynuowane, dopóki ataki na naród amerykański się nie skończą!!!!" - zaznaczył sekretarz obrony (pisownia oryginalna - red.).

Donald Trump stwierdził natomiast, że w łodzi było wystarczająco narkotyków, by zabić 25-50 tysięcy Amerykanów.

OGLĄDAJ: Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?
pc

Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W ostatnich miesiącach amerykańska armia wzmocniła swoje siły na południowych Karaibach, rozmieszczając tam dodatkowe okręty wojenne oraz tysiące żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy. Administracja Trumpa wielokrotnie dawała do zrozumienia, że jest gotowa użyć siły, aby powstrzymać napływ narkotyków do USA.

USA uderzają w łodzie podejrzane o transport narkotyków

Jest to już co najmniej czwarte uderzenie na Morzu Karaibskim na łódź podejrzaną o przewożenie narkotyków. Celami wcześniejszych ataków mieli być członkowie wenezuelskiego gangu Tren de Aragua, który według administracji Trumpa działa na polecenie przywódcy kraju Nicolasa Maduro. Grupa została wcześniej oficjalnie uznana za organizację terrorystyczną.

Ataki te budzą kontrowersje i oskarżenia o zbrodnie wojenne, a także wątpliwości, czy ich ofiarami faktycznie są członkowie grupy przestępczej. Jak napisał w piątek "Wall Street Journal", o wyjaśnienia dotyczące prawnego uzasadnienia zabijania podejrzanych przestępców zwracali się do Pentagonu przedstawiciele obydwu partii w Kongresie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
lodz sklej
"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa
lodz sklej
“Po co odpalać rakietę, kiedy możesz zwyczajnie zatrzymać tę łódź?”
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

Biały Dom: statki były powiązane z organizacjami terrorystycznymi

Do ostatniego ataku dochodzi dzień po tym, gdy Biały Dom notyfikował Kongres, że Trump oficjalnie uznał, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w niemający międzynarodowego charakteru konflikt zbrojny. Administracja określiła w notatce kartele narkotykowe jako organizacje terrorystyczne, a przemytników nazwała "nielegalnymi bojownikami".

- Prezydent nakazał te działania (...) zgodnie ze swoim obowiązkiem ochrony interesów Stanów Zjednoczonych za granicą oraz wspierania bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA. Wynika to z jego konstytucyjnych uprawnień jako naczelnego dowódcy i szefa władzy wykonawczej do prowadzenia polityki zagranicznej - powiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

- W każdym z tych przypadków amerykański wywiad uznał, że statki te były powiązane z określonymi organizacjami terrorystycznymi, zaangażowanymi w przemyt narkotyków do naszego kraju - dodała.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora?
pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/SecWar

Udostępnij:
TAGI:
USAPentagonPete HegsethNarkotykiAdministracja Donalda TrumpaWenezuela
Czytaj także:
imageTitle
Polka zachwyciła świat. "Jestem bardzo zmęczona, ale jeszcze bardziej szczęśliwa"
Najnowsze
NASA
Młodzi programiści będą przez dobę pomagać NASA
Najnowsze
Ta koperta z listem miała nigdy nie trafić do rodziny
Nieszczęśliwe zakochany, został stracony. Po 82 latach rodzina dostała list
Poznań
Wymiana jeńców wojennych. Ukraińcy wrócili do domu
Wrócili z rosyjskiej niewoli. "Koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali"
Świat
Izraelska ofensywa w Gazie
Media: jest rozkaz wstrzymania ofensywy w Gazie
Świat
Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
"Rosjanie chcieli zmusić nas do zeznania, że to my zabiliśmy cywilów"
Świat
Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Na drogę wybiegły dwa konie. Doszło do zderzenia
Łódź
imageTitle
Fatalna diagnoza po upadku Polaka w Toruniu
EUROSPORT
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
METEO
Oskarżeni o molestowanie dziewczynki to mieszkańcy jednej z podrzeszowskich miejscowośc
Wychowawca z obozu sportowego z zarzutem "przestępstwa seksualnego"
Lublin
Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Znany uczestnik walk MMA zatrzymany po bójce pseudokibiców
Kujawsko-Pomorskie
Ursula von der Leyen
"Trzeba wykorzystać ten moment". Szefowa KE o planie Trumpa
Świat
22 min
pc
Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?
Horyzont
imageTitle
Mistrzowskie otwarcie Legii. Genialna skuteczność rzutowa
EUROSPORT
Oryginalne zdjęcie mieszkańców Legnicy
Zdjęcie mieszkańców w kapsule czasu, z doklejoną wiceprezydent
Wrocław
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
WARSZAWA
Zdjęcie ilustracyjne
Dziwne zwroty, nieistniejące przepisy. To nie sędzia napisał wyrok
BIZNES
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
WARSZAWA
Szymon Hołownia
"Obrazić też trzeba umieć", "nie mogę się powstrzymać". Tak zaczynał w Sejmie Hołownia
Polska
Burza Amy uderzyła
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
METEO
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
WARSZAWA
Daniel Obajtek
Według Obajtka "to rozwój", ochrona przyrody "nie jest dla niego hamulcem"
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski potwierdził. Największy taki atak od początku wojny
Świat
Śmiertelny wypadek awionetki w Lipowej pod Żywcem
Wystartowali w gęstej mgle. Po dwóch minutach spłonęli
Małgorzata Goślińska
imageTitle
Kapitalny tenis Majchrzaka. Rozbił wyżej notowanego Amerykanina
EUROSPORT
imageTitle
Trzy medale, jedno nazwisko. Zwolińska pisze historię
EUROSPORT
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
METEO
monachium niemcy lotnisko - Framalicious shutterstock_2499279729
Lotnisko znów sparaliżowane. "Stopniowe wznawienie" prac
Świat
imageTitle
Po pierwsze polskie złoto. Święto żużla w Toruniu
EUROSPORT
Żołnierz oskarżony o przekroczenie uprawnień przy użyciu broni na granicy z Białorusią
Decyzja prezydenta w sprawie wojska. Komunikat BBN
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica