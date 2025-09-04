Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mniej pieniędzy dla wschodniej flanki NATO, ale nie dla Polski. Biały Dom: decyzja w porozumieniu z sojusznikami

Estoński żołnierz
"Zagrożenie jest na wschodniej flance, czyli u nas"
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone podjęły decyzję o tym, żeby nie przedłużać finansowania niektórych szkoleń i wyposażenia armii części krajów wschodniej flanki NATO. Media, które o tym piszą, nie wymieniają w tym kontekście Polski. Urzędniczka Białego Domu potwierdziła te doniesienia. Pytany o to Radosław Sikorski powiedział, że amerykańskie fundusze powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, a "zagrożenie jest na wschodniej flance, czyli u nas".

"Pierwszego dnia swojej drugiej kadencji prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze w sprawie ponownej oceny i reorganizacji pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Działanie to zostało skoordynowane z krajami europejskimi, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym i powtarzanym od dawna naciskiem prezydenta na zapewnienie, by Europa wzięła na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę" - przekazała przedstawicielka Białego Domu w oświadczeniu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.

Tym samym - jak zaznacza agencja - potwierdziła wcześniejsze doniesienia zachodnich mediów.

Media podają, minister komentuje

USA zamierzają ograniczyć fundusze bezpieczeństwa dla państw europejskich, które znalazłyby się na pierwszej linii ewentualnego konfliktu z Rosją - podał w czwartek dziennik "Financial Times". Wśród krajów, które dotknęłyby cięcia, nie wymieniono Polski. Według źródeł brytyjskiej gazety, USA chcą w ten sposób zmusić sojuszników NATO, aby płacili więcej z krajowych budżetów na własną ochronę.

Doniesienia te potwierdził również "The Washington Post", który podał, że o decyzji w tej sprawie poinformował w ubiegłym tygodniu szef polityki ds. europejskich w Pentagonie David Baker w rozmowie z grupą swoich europejskich odpowiedników. Według dziennika, wstrzymanie środków ma objąć między innymi państwa bałtyckie, podczas gdy "FT" wspomniał też o Rumunii, lecz nie o Polsce.

Sprawę skomentował w czwartek wieczorem czasu polskiego minister spraw zagranicznych. - My uważamy, że amerykańska obecność, amerykańskie fundusze powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, a zagrożenie jest na wschodniej flance, czyli u nas - powiedział przebywający z wizytą w USA Radosław Sikorski.

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Michał Sznajder

Środki dostępne do września 2026 roku

W ubiegłym tygodniu, według ustaleń "FT", europejscy dyplomaci zostali poinformowani przez Pentagon, że Stany Zjednoczone nie będą finansować programów szkoleniowych ani wyposażenia armii w krajach Europy Wschodniej.

Wydatki te pochodzą z globalnego programu amerykańskiego Departamentu Obrony, które są zatwierdzane przez Kongres USA. Jak zauważono, administracja prezydent USA Donalda Trumpa od momentu objęcia przez niego władzy na początku stycznia nie wnioskowała o środki na ten cel. Zatwierdzone finansowanie będzie dostępne do końca września 2026 roku.

W ramach programu w latach 2018-2022 na kraje europejskie przeznaczono 1,6 miliarda dolarów (5,84 miliarda złotych), co stanowi około 29 procent wartości globalnych wydatków. Do głównych beneficjantów należą: Rumunia, Litwa, Łotwa oraz Estonia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radosław Sikorski
"Powiem mu: słuchaj, twój prezydent już zdecydował". Sikorski w USA
Polska
Donald Tusk
Tusk: Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy
Polska
Dron. Zdjęcie ilustracyjne
Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej

Decyzja ma zmotywować sojuszników do większych wydatków

Jeden z europejskich urzędników w rozmowie z brytyjskim dziennikiem stwierdził, że posunięcie USA "wyraźnie miało na celu zachęcenie bogatszych krajów europejskich do płacenia za większą pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla państw znajdujących się na pierwszej linii frontu".

Dwoje dyplomatów powiedziało, że rządy państw były zaskoczone informacją, jaką otrzymały od Waszyngtonu, i obecnie starają się uzyskać więcej szczegółów. "Europejscy urzędnicy próbują również ustalić, czy krajowe finansowanie może wypełnić luki, czy też cięcia wpłyną na kluczowe elementy europejskiego bezpieczeństwa" - donosi "FT".

- Jeśli (cięcia finansowe - red.) będą brutalne, będzie to miało poważne konsekwencje - powiedział jeden z dyplomatów, dodając, że NATO z pewnością odczuje skutki, ponieważ część finansowania była przekazywana przez Sojusz. Zdaniem innego dyplomaty "budzi to wiele obaw i niepewności", podobnie jak było w przypadku wcześniejszej decyzji Trumpa o ograniczeniu amerykańskiej pomocy międzynarodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Okręty wojenne NATO przybyły do Rygi kontynuując misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta)
Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"
Konkret24. (Nie)zakończone wojny Trumpa
(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę
Gabriela Sieczkowska
Francuscy żołnierze
"Dość precyzyjny" plan Europy. "Bardzo wątpliwy scenariusz"

Media: Bałtycka Inicjatywa Bezpieczeństwa zostanie zawieszona

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, decyzja Pentagonu "nie ma wpływu na odrębny amerykański program finansowania zagranicznego uzbrojenia, w ramach którego państwa otrzymują fundusze na zakup maszyn wojskowych, takich jak myśliwce, okręty i czołgi".

Wśród programów, które mają zostać zawieszone, jest Bałtycka Inicjatywa Bezpieczeństwa, która była realizowana od 2019 roku i opiewała na ponad 200 milionów dolarów (730 milionów złotych) rocznie. Nie jest jasne, czy dotyczy to też starszego programu, zainicjowanego po aneksji Krymu - Europejskiej Inicjatywy Odstraszania (EDI). W budżecie Pentagonu na obecny rok przewidziano na EDI prawie 3 miliardy dolarów (11 miliardów złotych) i pokrywa ona między innymi inwestycje w infrastrukturę oraz wydatki na zwiększoną obecność żołnierzy USA, w tym w Polsce.

Według dziennika "The Washington Post", decyzja Pentagonu wzbudziła niezrozumienie w Kongresie, również wśród republikanów. Rozmówcy gazety stwierdzili, że nie jest jasne, jakich dokładnie środków dotyczy decyzja i czy obejmie ona również pomoc dla Ukrainy. Pentagon nie udzielił dotąd informacji na ten temat ustawodawcom, mimo próśb ze strony senatorów.

"FT" przypomniał, że podczas spotkania w środę w Białym Domu z prezydentem Karolem Nawrockim Trump oświadczył, że nie planuje wycofywania amerykańskich wojsk z Polski. W kraju stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy w układzie rotacyjnym. - Umieścimy tam więcej żołnierzy, jeśli zechcą - dodał prezydent USA, kierując słowa do prezydenta Polski.

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rodney Roldan/Armia USA/Domena publiczna

Udostępnij:
TAGI:
USARumuniaLitwaŁotwaEstoniaNATOobronnośćDonald TrumpPolskaWojsko PolskiePolityka zagraniczna USARadosław SikorskiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
imageTitle
Bohater Polaków zabrał głos. "Wiedziałem, że w końcu się uda"
EUROSPORT
imageTitle
Oceny Polaków za mecz z Holandią. Powiew optymizmu
EUROSPORT
Radosław Sikorski
"Powiem mu: słuchaj, twój prezydent już zdecydował". Sikorski w USA
Polska
imageTitle
Kapitalny gol Polaków. Wyszarpali remis w Holandii
EUROSPORT
imageTitle
Minimalna porażka na zakończenie cudownego snu w Spodku
EUROSPORT
Siedziba bialoruskiego KGB w Mińsku
Na Białorusi "kolejna prowokacja wymierzona w nasz kraj"
Świat
Sławomir Mentzen
"Włam na konto PiS!". I odpowiedź z PiS
Polska
sklep zakupy napoje piwo shutterstock_2314430081
Ten produkt podrożał o 50 procent. "Sytuacja jest skomplikowana"
BIZNES
hakerzy, dezinformacja
Chińscy hakerzy otworzyli "nowy rozdział". Gigantyczna kradzież
Świat
Upał w Warszawie
Na co uważać w piątek
METEO
Michał Kamiński
"Nie widziałem od kilku tygodni marszałka Kamińskiego"
Polska
Burze, nocne pioruny
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
prad listwa zasilanie wlacznik wylacznik przedluzacz wtyczka shutterstock_566836174
Mrożenie cen i bon ciepłowniczy. "Ofensywa" resortu energii
BIZNES
The Bell Hotel w Epping
Miał powiedzieć 14-latce, że chce mieć z nią dzieci. Winny
Świat
Barbara Nowacka
Platforma zwija szyld? "Wiewiórki mówią, że będzie nowa formacja"
Polska
imageTitle
Przemysław Wiśniewski w składzie Polski. Debiut w meczu z Holandią
EUROSPORT
Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej nr 10 w Starachowicach
Dzieci śpiewały o upijaniu się. Nauczycielki zwolnione ze szkoły
Kielce
Powódź w Pakistanie
W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób
METEO
USA, Waszyngton, Gwardia Narodowa, patrol
Prokurator o "wojskowej okupacji" stolicy. Jest pozew przeciw Trumpowi
Świat
trybunal
Awantura w Trybunale. Manowska: zdziczenie obyczajów
Polska
Świątek i Anisimova w US Open
Świątek nic o tym nie mówiła. To rzuca nowe światło na jej występ w US Open
EUROSPORT
mechanik tablet samochod shutterstock_2277002367_1
Podwyżka po ponad 20 latach. Jest rozporządzenie
BIZNES
Wypadek w Nasielsku
Wszedł prosto pod ciężarówkę. Nie żyje
WARSZAWA
imageTitle
Wicemistrzowie świata zagrają we Wrocławiu
EUROSPORT
wiatraki turbiny shutterstock_471385559_1
Trump wstrzymał wielką inwestycję. Są pozwy
BIZNES
Poszukiwany Jacek Jaworek
"Jestem Jaworek. Zdziwko, co?"
Katowice
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
Po nielegalnych wyścigach stają przed sądem. Biegły: jeden z nich jechał ponad 300 km/h
Białystok
imageTitle
Polacy poznali rywala w 1/8 finału EuroBasketu
EUROSPORT
Rolnicy opryskujący uprawę aronii w Krynkach na Podlasiu
Prezydent zawetował ustawę. Pomógł rolnikom czy nie? Mamy odpowiedź Komisji Europejskiej
Bartosz Chyż
Burze, lato, gorąco, chmury
Mglisto, gorąco i burzowo. Pogoda na piątek
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica