Amerykanie mają ogłosić nowe sankcje. Za "największy i najbardziej wyrafinowany atak, jaki widział świat"

Sankcje, które prawdopodobnie obejmą 30 podmiotów, będą powiązane z nakazami wydalenia około 10 rosyjskich urzędników ze Stanów Zjednoczonych – powiedziało jedno ze źródeł agencji Reutera. Inny informator agencji przekazał, że sankcje USA mają także ograniczyć zdolności amerykańskich instytucji finansowych do handlu rosyjskim długiem publicznym.

"Największy i najbardziej wyrafinowany atak, jaki kiedykolwiek widział świat"

Szeroko zakrojone sankcje są odpowiedzią na naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego w oprogramowaniu SolarWinds Corp, za co według władz USA prawdopodobnie odpowiada Rosja. Dało to hakerom dostęp do tysięcy firm i biur rządowych, które korzystały z produktów tej firmy. Prezes Microsoftu Brad Smith opisał atak, który został zidentyfikowany w grudniu zeszłego toku jako "największy i najbardziej wyrafinowany atak, jaki kiedykolwiek widział świat".