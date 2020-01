Kolejne miliardy z Pentagonu na mur. Kosztowne plany Trumpa

Pieniądze na mur

Kosztowna obietnica

Jeśli administracja prezydenta - mimo oporu Kongresu, w tym nawet przychylnych budowie muru ustawodawców republikańskich - zdecyduje się na taki transfer, to w sumie od zaprzysiężenia Trumpa w styczniu 2017 roku na budowę muru zostanie przeznaczonych z funduszy federalnych 18,4 mld dolarów. Pozwoli to na budowę muru o długości 1 375 km. Biały Dom do listopadowych wyborów prezydenckich, podczas których Trump będzie zabiegał o wybór na drugą czteroletnią kadencję, zamierza ukończyć budowę bądź naprawy istniejących już odcinków muru o łącznej długości od 644 do 724 km.