Mleko dla niemowląt. Zapasy w USA się kurczą

Trwa kryzys mleczny w USA. Zapasy mleka dla niemowląt w magazynach hurtowni farmaceutycznych skurczyły się do 43 procent. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuszcza import produktu przeznaczonego na inne rynki. Polsce kryzys nie grozi.

Rodzice amerykańskich niemowląt krążą od sklepu do sklepu w poszukiwaniu puszek mleka modyfikowanego do początkowego żywienia niemowląt. Jak podaje amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA), w krajowych magazynach zostało zaledwie 43 proc. zapasu takiego mleka. W sprawie interweniował już nawet Biały Dom.