Melania Trump grozi synowi Bidena pozwem na miliard dolarów

Melania Trump
Melania Trump na Kapitolu
Źródło: Reuters
Melania Trump zagroziła Hunterowi Bidenowi pozwem na kwotę miliarda dolarów. To reakcja na jego słowa, że obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych poznała Donalda Trumpa dzięki Jeffreyowi Epsteinowi.
Kluczowe fakty:
  • Prawnicy Melanii Trump żądają, by Hunter Biden wycofał swoje słowa i przeprosił pierwszą damę.
  • Twierdzą, syn byłego prezydenta oparł swą wypowiedź na "fałszywym" wywiadzie, który został już usunięty.
  • Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który został oskarżony o pedofilię i handel nieletnimi.

O sprawie w czwartek pisze BBC, który cytuje pismo prawników żony Donalda Trumpa. Hunter Biden mówił o rzekomych powiązaniach Trumpów z Epsteinem w wywiadzie, którego udzielił filmowcowi Andrew Callaghanowi na początku sierpnia. - Epstein przedstawił Melanię Trumpowi. Te powiązania są głębokie - stwierdził syn byłego prezydenta USA

Melania Trump chce pozwać Huntera Bidena

W reakcji na te słowa prawnicy Melanii Trump skierowali do adwokatów Huntera Bidena pismo, w którym domagają się "wycofania" ze wspomnianego stwierdzenia i przeprosin. W przeciwnym razie Bidenowi grożą konsekwencje prawne w postaci "ponad miliarda dolarów odszkodowania" - informuje BBC.

Prawnicy pierwszej damy stwierdzili w piśmie, że poniosła ona "ogromne szkody finansowe i doznała uszczerbku na reputacji" z powodu słów syna Joe Bidena. Synowi byłego prezydenta przypisali także m.in. "długą historię wykorzystywania nazwisk innych osób".

W piśmie prawników autorstwo twierdzenia Huntera Bidena o okolicznościach poznania się Melanii Trump z obecnym prezydentem USA "częściowo" przypisano przy tym Michaelowi Wolffowi, dziennikarzowi i autorowi biografii Donalda Trumpa. W niedawnej rozmowie z portalem Daily Beast rzekomo stwierdził on, że współpracownik Epsteina i Trumpa znał Melanię Trump, gdy poznała przyszłego męża. "Portal wycofał później tę informację po otrzymaniu pisma od prawnika pierwszej damy, który podał w wątpliwość treść i kontekst artykułu" - pisze portal BBC.

Hunter Biden
Hunter Biden
Źródło: ALLISON DINNER/PAP/EPA

Prawnicy Melanii Trump podali w piśmie do adwokatów Huntera Bidena, że oparł on swoją wypowiedź w wywiadzie na "fałszywym i zniesławiającym" artykule Daily Beast. Brytyjska redakcja dotarła do archiwalnej wersji usuniętego artykułu. Redakcja Daily Beast przeprosiła w nim "za wszelkie niejasności i nieporozumienia".

Donald Trump i Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który został oskarżony o pedofilię i handel nieletnimi. Zmarł w areszcie w 2019 roku - jako powód śmierci władze podały samobójstwo. To, że Donald Trump przyjaźnił się z Jeffreyem Epsteinem, wiadomo od dawna. W lipcu amerykańska telewizja CNN dotarła do zdjęć Epsteina ze ślubu Trumpa z Marlą Maples w 1993 roku.

Nie ma jednak dowodów na to, że Melania i Donald Trumpowie poznali się dzięki Epsteinowi. Magazyn "Harper's Bazaar" w 2016 roku podał, że pierwsza dama poznała swojego męża w listopadzie 1998 roku na przyjęciu zorganizowanym przez założyciela agencji modelek.

Anna Zaleska

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Brynn Anderson / POOL/PAP/EPA

