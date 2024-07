Astronauta w Białym Domu? Media: rosną szanse Marka Kelly'ego

Mark Kelly jest amerykańskim senatorem, byłym pilotem i emerytowanym astronautą, który kilka lat temu brał udział w głośnym eksperymencie NASA. Teraz jego nazwisko coraz częściej pojawia się w jeszcze jednym kontekście - jako możliwego kandydata Kamali Harris na urząd wiceprezydenta USA. Według amerykańskich mediów, Kelly jest już jednym z dwóch głównych faworytów do tej roli.

Chociaż Partia Demokratyczna nie podjęła jeszcze decyzji kto będzie jej kandydatem w zbliżających się wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych , największe szanse na to ma Kamala Harris . A amerykańskie media wymieniają już listę nazwisk potencjalnych wiceprezydentów , którzy mogliby wesprzeć jej kampanię prezydencką.

Wśród wskazywanych nazwisk coraz częściej pojawia się senator Mark Kelly. "Senator z Arizony Mark Kelly jest uważany za jednego z faworytów do bycia kandydatem Kamali Harris na jej wiceprezydenta", informuje amerykańska ABC News powołująca się na własne źródła informacji. Według stacji, Harris ma wahać się obecnie głównie pomiędzy dwoma osobami: Kellym oraz gubernatorem Pensylwanii Joshem Shapiro.

Kim jest Mark Kelly?

Mark Kelly urodził się w 1964 roku w Orange w stanie New Jersey, ukończył studia na kierunku inżynieria lotnicza. W młodości służył w amerykańskiej armii: od 1987 roku był pilotem wojskowym lotnictwa morskiego. Brał udział w 39 misjach bojowych. Odbył dwie zmiany na lotniskowcu USS Midway operującym w rejonie Zatoki Perskiej, brał też udział w operacji Pustynna Burza w 1991 roku. Przez wiele lat był również wojskowym instruktorem i pilotem doświadczalnym.

Z armii Kelly trafił do NASA . W latach 1996-2011 był astronautą, czterokrotnie latając w kosmos, m.in. dowodził ostatnią misją promu Endeavour. W kosmosie spędził łącznie 54 dni. Swoją służbę zakończył w październiku 2011 roku, gdy jego żona, kongresmenka Gabrielle Giffords, cudem uniknęła śmierci po postrzeleniu w głowę . Jak wyjaśniał, potrzebny był wówczas żonie w jej walce o powrót do zdrowia.

Kto wiceprezydentem Kamali Harris?

- Po pierwsze: od 2020 roku jest senatorem z Arizony, niezwykle ważnego stanu. To tak zwany swing state, stan niezdecydowany. To w tej części Stanów Zjednoczonych, a także w Nevadzie, Georgii, Wisconsin, Michigan i Pensylwanii, rozegra się batalia o Biały Dom. Kto zdobędzie więcej "swing states", ten wygra wyścig o Biały Dom - wyjaśnia na antenie TVN24 BIS dziennikarz Hubert Kijek.

Agencja Reutera zauważa przy tym, że Kelly cieszy się dużą popularnością wśród elit Partii Demokratycznej za to, że przyjął "stosunkowo umiarkowany ton" wobec politycznych rozgrywek w stanie, który tradycyjnie faworyzował republikanów. Senator jest "ceniony przez kolegów po obu stronach barykady", potwierdza magazyn "Time".

Kelly znany jest także z tego, że potrafi otwarcie wyrazić swoje poglądy, m.in. będąc głośnym orędownikiem zaostrzenia dostępu do broni palnej w USA, a także w przeszłości krytykując politykę migracyjną Joe Bidena . - Byłby znakomity - powiedział cytowany przez NBC News senator Tim Kaine, mówiąc o szansach Kelly'ego na stanowisko wiceprezydenta.

Kelly i jego żona - "amerykańscy bohaterowie"

Magazyn "Time" wskazuje, że Mark Kelly byłby przy tym dobrym uzupełnieniem dla Kamali Harris, równoważącym jej znacznie bardziej liberalny wizerunek. Ma choćby duże doświadczenie wojskowe, którym nie może się poszczycić Harris. Kelly zyskał również ogromną popularność i szacunek w amerykańskim społeczeństwie za sprawą swojego wsparcia i wysiłków na rzecz powrotu do zdrowia żony Gabby Giffords. "Oboje - Giffords i Kelly - są postrzegani jako amerykańscy bohaterowie" - podkreśla "Time".

Kelly: tu nie chodzi o mnie

- Skupiam się na zrobieniu wszystkiego, co w mojej mocy, by zapewnić, że ona (Kamala Harris - red.) zostanie wybrana, ponieważ nie możemy mieć powtórki tego, co widzieliśmy między 2016 a 2020 rokiem - dodał, wskazując czas prezydentury Donalda Trumpa.