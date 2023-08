Groźna bakteria w koktajlu mlecznym. Nie żyją trzy osoby

W oświadczeniu Departamentu Zdrowia Stanu Waszyngton wskazano, że skażone bakterią napoje zostały podane klientom lokalu należącego do sieci fast foodów w mieście Tacoma. Przeprowadzone przez lokalne władze śledztwo wykazało, że do zatrucia doprowadziło niewłaściwe czyszczenie maszyny do robienia lodów, które były częścią koktajli mlecznych - poinformowano w cytowanym przez CNN oświadczeniu. Wynika z niego również, że między 27 lutego a 22 lipca tego roku do szpitali w stanie Waszyngton trafiło sześć osób, u których wykryto obecność tego samego szczepu bakterii Listeria monocytogenes. Trzy z nich zmarły. Dwóch spośród trzech hospitalizowanych, których udało się uratować, zeznało, że przed zachorowaniem pili koktajle w restauracji w Tacomie - podkreśla CNN.

Departament Zdrowia Stanu Waszyngton przekazał w swoim oświadczeniu, że maszyna, na powierzchni której pojawiła się śmiertelnie groźna bakteria, działała do 7 sierpnia. Zaapelowano, by wszystkie osoby, które jadły w lokalu od 29 maja do tego dnia i zauważyły u siebie niepokojące objawy, niezwłocznie zgłosiły się do lekarza. Dlaczego jako datę graniczną wskazano akurat 29 maja? CNN wyjaśnia, że bakterie Listeria mogą wywoływać objawy nawet do 70 dni po konsumpcji skażonego nimi posiłku.