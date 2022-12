"Klub gwałtu" w zakładach karnych. Więźniarki były wykorzystywane seksualnie przez funkcjonariuszy

Trzy byłe więźniarki we wtorek 13 grudnia opowiedziały o swoich dramatycznych doświadczeniach komisji śledczej Senatu USA , prowadzącej dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego więźniów. Łamiącymi się głosami kobiety mówiły o atakach ze strony pracowników zakładów karnych oraz o tym, że federalne Biuro Więziennictwa (BOP) zawiodło je, często chroniąc napastników przed odpowiedzialnością.

"Moje życie było piekłem"

Jedna z ofiar, Linda De La Rosa, zeznała przed komisją, że jej napastnik miał pełny dostęp do jej akt osobowych i wykorzystał zawarte w nich informacje, aby "uzyskać nad nią przewagę". - Moje życie było piekłem - powiedziała kobieta, opisując nadużycia, których ofiarą po raz pierwszy miała paść w więzieniu federalnym w Lexington w stanie Kentucky w 2019 roku. Podobnych nadużyć doznały co najmniej trzy inne więźniarki. Napastnik został później oskarżony i obecnie odsiaduje 135 miesięcy więzienia, ale, jak twierdzi De La Rosa, kiedy funkcjonariusz dopuszczał się ataków na nią i ją prześladował, był już wcześniej oskarżany o przestępstwa seksualne wobec innych więźniarek. .

Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Federalne więzienie w Lexington w stanie Kentucky Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Briane Moore, osadzona w więzieniu w Alderson w Wirginii Zachodniej, ze łzami w oczach opowiedziała, jak jeden z pracowników więzienia wielokrotnie ją zgwałcił, jednocześnie grożąc odrzuceniem jej apeli o przeniesienie do innej placówki. - Wciąż cierpię. To zmieniło bieg mojego życia - powiedziała. Carolyn Richardson, była więźniarka w Nowym Jorku, mówiła, że jeden z oficerów "żerował" na niej, gdy pogarszał się jej wzrok: często groził odmową podania jedzenia i opieki medycznej. - Czułam się całkowicie bezsilna - wyznała Richardson, mówiąc, że funkcjonariusz regularnie odwiedzał jej celę w nocy, świecąc latarką, by zaznaczyć swoją obecność.