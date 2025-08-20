Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Musk wycofuje się z tworzenia partii. Media: chce wesprzeć kogo innego

Elon Musk
Tesla podała wyniki. Wpływ politycznego zaangażowania Muska
Źródło: TVN24
Miliarder Elon Musk jeszcze niedawno zapowiadał założenie swojej partii politycznej, jednak jak donosi dziennik "Wall Street Journal", po cichu wycofuje się z tych planów. Jednym z powodów ma być chęć skupienia się przez Muska na prowadzeniu swoich firm, ale też obawa o relację z wiceprezydentem USA J.D. Vancem.
Kluczowe fakty:
  • W lipcu między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem doszło do publicznego sporu. Wówczas miliarder zapowiedział utworzenie swojego własnego ugrupowania politycznego.
  • "Wall Street Journal" podaje jednak, że Musk wycofuje się z tych planów. Ma za to deklarować poparcie dla obecnego wiceprezydenta J.D. Vance'a
  • Zaangażowanie polityczne Muska wpłynęło negatywnie na notowania Tesli. W lipcu firma odnotowała największy od dekady kwartalny spadek sprzedaży.

Po publicznym sporze w lipcu z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach miliarder Elon Musk zapowiedział powstanie ugrupowania politycznego - Partii Ameryki. Jednak jak ustalił "Wall Street Journal", ostatnio zaczął on poświęcać więcej uwagi budowaniu relacji z wiceprezydentem J.D. Vance'em i przyznał w rozmowach ze współpracownikami, że utworzenie partii politycznej zaszkodziłoby jego relacjom z tym politykiem.

Gazeta donosi też, że Musk - najbogatszy człowiek świata - poinformował osoby zbliżone do Vance'a, że rozważa wykorzystanie części swoich zasobów finansowych na wsparcie go, jeśli zdecyduje się kandydować na prezydenta w 2028 roku.

"Trump jasno mu pokazał, że to tak nie działa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trump jasno mu pokazał, że to tak nie działa"

Maja Piotrowska

Informacja o ewentualnym kandydowaniu Vance'a w kolejnych wyborach prezydenckich nie jest nowa. Na początku sierpnia Trump został zapytany przez dziennikarzy, czy to właśnie obecny wiceprezydent zostanie jego następcą. - Cóż, szczerze mówiąc, myślę, że to najbardziej prawdopodobne. Myślę, że Marco (Rubio - red.) jest też kimś, kto mógłby w jakiejś formie połączyć siły z J.D. - odpowiedział wówczas.

Trump zaznaczył jednak, że "jest oczywiście zbyt wcześnie, by o tym mówić, ale (Vance - red.) na pewno robi świetną robotę i w tym momencie pewnie on byłby faworytem".

Polityczne zaangażowanie Muska

Prezes Tesli i SpaceX w 2024 roku wydał prawie 300 milionów dolarów na wsparcie kampanii wyborczej Trumpa i innych Republikanów. W pierwszych tygodniach prezydentury Trumpa wywarł też ogromny wpływ na politykę jego nowej administracji jako szef nowo powołanego Departamentu Wydajności Państwa (DOGE).

Po publicznym konflikcie Muska z Trumpem Vance nawoływał do zgody i powiedział, że poprosił Muska o powrót do Partii Republikańskiej.

Vance o "wielkim błędzie Elona". "Wpadł w szał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Vance o "wielkim błędzie Elona". "Wpadł w szał"

W lipcu - kiedy Tesla odnotowała największy od dekady kwartalny spadek sprzedaży - akcje firmy staniały o 18 procent. Musk ostrzegł również przed "kilkoma trudnymi kwartałami", które nastąpią wskutek zakończenia wsparcia amerykańskich władz dla pojazdów elektrycznych.

Jak zauważył "Wall Street Journal", inwestorzy obawiali się, czy w razie powstania nowej partii oraz wywołanego przez to prawdopodobnego konfliktu z Trumpem, Musk mógłby poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi Tesli.

OGLĄDAJ: Chciał władać z tylnego siedzenia. Pokonali go ci, których niszczył
pc

Chciał władać z tylnego siedzenia. Pokonali go ci, których niszczył

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Samuel Corum/ POOL

Udostępnij:
TAGI:
USAElon MuskDonald TrumpJ.D. VanceTesla
Czytaj także:
shutterstock_2411037463
Skargi klientów, wycofane partie produktu. "Nie należy ich spożywać"
BIZNES
Najpierw rękoczyny, potem jeden z mężczyzn miał sięgnąć po nóż
Najpierw się szarpali, potem 24-latek sięgnął po nóż
Lubuskie
Stacja Warszawa Zachodnia
Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte
WARSZAWA
20 0840 kukurydza wybuch-0050
"Ogromny huk" i "wybuch aż się dom cały zatrząsł". Relacje świadków
Polska
Polityk doznał udaru podczas wywiadu w telewizji
Polityk doznał udaru w telewizji na żywo
Świat
Powodzie sparaliżowały Karaczi
Stan wyjątkowy po ulewach, nie żyje osiem osób
METEO
Zdjęcie z monitoringu z momentu nocnej eksplozji
Eksplozja niezidentyfikowanego obiektu. Nowe informacje od wojska
Lublin
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"
Świat
Ibiza Hiszpania restauracja
"Absurdalna" opłata doliczona do rachunku w restauracji
BIZNES
imageTitle
Testosteron u wicemistrzyni świata. Wyjaśnienia nie przekonały
EUROSPORT
Nowe monety
Ostatnie takie monety wchodzą na rynek. "To przełomowy moment"
BIZNES
imageTitle
Pierwszy mecz Realu i od razu kontrowersja
Najnowsze
imageTitle
Olimpijczyk i były mistrz Polski skazany w Kanadzie
EUROSPORT
Siergiej Andriejew i Antonio Guido Filipazzi
Ambasador Rosji uroczyście pożegnany przez nuncjusza. Dostał prezent
Polska
Jasny bolid nad zachodnią Japonią
W środku nocy niebo zrobiło się zielone
METEO
shutterstock_2461522499 Santa Clara, Kalifornia, USA, 10 czerwca 2023 r.: Biurowiec Intel w Dolinie Krzemowej, Santa Clara, Kalifornia, USA. Intel Corporation to amerykańska międzynarodowa korporacja i firma technologiczna
Rząd chce przejąć udziały w gigancie. Biały Dom potwierdza
BIZNES
imageTitle
Polki zrobiły pierwszy krok w stronę US Open
EUROSPORT
nachimow
Rosyjski krążownik atomowy wypłynął na morze. Pierwszy raz od 25 lat
Świat
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała załatwienie dodatku pielęgnacyjnego. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
WARSZAWA
Keir Starmer
Kolejny krok w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Spotkają się wojskowi planiści
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Nadchodzą burze i silne opady. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Świątek poznała rywali w półfinale. Trudniej być nie mogło
EUROSPORT
Rzecznik Praw Dziecka chce karania kobiet w ciąży za picie alkoholu
Ponad połowa piła alkohol w czasie ciąży. Alarmujące wyniki badania
Polska
Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Egzekucja weterana. W celi śmierci spędził ponad 40 lat
Świat
Luanda
Rozbiili siatkę rosyjskich agentów
Świat
Eksplozja budynku
Uszkodził rurę z gazem i uciekł. Chwilę później doszło do eksplozji
Świat
Włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone
Będzie narada szefów sztabów NATO
Świat
Ukraina, żołnierz, czołg, ogień, strzały, Rosja, Charków
Brakuje prądu na terenach zajętych przez Rosjan. Przez ukraińskie ataki dronów
Świat
Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Pożar ciężarówki, rozbity autobus w rowie. Czołowe zderzenie na S7
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica