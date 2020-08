Od śmierci dzieliły go sekundy, uratował refleks policjantki 

Policjantka Erika Urrea z Lodi w stanie Kalifornia uratowała w środę mężczyznę na wózku inwalidzkim, który utknął na torach kolejowych. Zrobiła to chwilę przed przejazdem pociągu. Wszystko zarejestrowała kamera na jej mundurze. - Szczerze mówiąc, nie uważam, że zrobiłam coś niezwykłego. Wiem, że wszyscy ludzie, z którymi pracuję, zrobiliby to samo - ocenia Urrea.

Bohaterski czyn funkcjonariuszki

Na nagraniu z kamery zainstalowanej na mundurze Urrei, które zostało udostępnione przez policję, widać, jak dobiega ona do mężczyzny i pyta, czy może wstać. Następnie łapie go za tors, wyciąga z wózka i odciąga od torów. Wszystko to dzieje się sekundy przed przejazdem pociągu towarowego.