Świat

Trump znów pytany o rosyjskie myśliwce nad Estonią 

Donald Trump
Trump o rosyjskich dronach: nie chcę nikogo bronić
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump przekazał, że jeszcze "nie został poinformowany" na temat incydentu w Estonii. Wcześniej odmówił komentarza przed otrzymaniem oficjalnego raportu. W piątek trzy rosyjskie myśliwce wtargnęły w estońską przestrzeń powietrzną.
Kluczowe fakty:

Prezydent USA rozmawiał z dziennikarzami w sobotę przed wylotem na prywatną kolację w byłej posiadłości George'a Washingtona, Mount Vernon. Zapytany o to, czy otrzymał informacje na temat incydentu w Estonii oraz w jaki sposób na niego odpowie, Donald Trump oświadczył, "nie został jeszcze na ten temat poinformowany".

W piątek prezydent odmówił skomentowania kwestii naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty wojskowe, tłumacząc, że wkrótce otrzyma od swoich współpracowników oficjalny raport. Dopytywany przez dziennikarzy przyznał, że "nie podoba mu się to" i że może to oznaczać "duże kłopoty".

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: EPA POOL

Reakcja USA

W sobotę rosyjskie wtargnięcie w estońską przestrzeń powietrzną potępiła we wpisie na portalu X amerykańska misja dyplomatyczna przy NATO. "Mocno potępiamy naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej Estonii. Stoimy twardo po stronie naszych estońskich sojuszników i będziemy zdecydowanie bronić całego terytorium NATO" - czytamy we wpisie.

NATO potępiło incydent

Państwa NATO potępiły rosyjskie działania wkrótce po tym, jak poinformowały o nim władze Estonii. Jeszcze w piątek z premierem Estonii Kristenem Michalem rozmawiał sekretarz generalny NATO Mark Rutte, zaś Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. W przyszłym tygodniu zbierze się Rada Północnoatlantycka.

Premier Szwecji Ulf Kristersson ocenił incydent jako "bardzo alarmujący". - Gotowość nasza oraz (całego) NATO jest stale wystawiana na próbę - podkreślił. Siły Zbrojne Szwecji poinformowały później, że to szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen przechwyciły i monitorowały rosyjskie maszyny.

Zdaniem ministra obrony Finlandii, Anttiego Hakkanena, Rosja swoimi ostatnimi działaniami, chce odwrócić uwagę Zachodu od Ukrainy, aby bardziej skupił się na własnej obronie, a nie na ciągłym wspieraniu Ukrainy.

To oni przechwycili rosyjskie myśliwce. Pokazali zdjęcia

To oni przechwycili rosyjskie myśliwce. Pokazali zdjęcia

Nie wykluczają zestrzeliwania rosyjskich maszyn. "Ustępowanie złu nie jest możliwe"

Nie wykluczają zestrzeliwania rosyjskich maszyn. "Ustępowanie złu nie jest możliwe"

Wtargnięcie myśliwców skomentował także szef polskiej dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski. "W zeszłym tygodniu Polska, dziś Estonia. Rosja kolejny raz prowokuje i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem" - napisał w serwisie X szef MSZ.

Francuski resort spraw zagranicznych oświadczył, że Paryż "potępia z całą mocą tę niebezpieczną i nieodpowiedzialną ingerencję w przestrzeń powietrzną państwa członkowskiego Unii Europejskiej i sojusznika (w ramach) NATO".

Podkreślono, że działania Kremla naruszają prawo międzynarodowe. Prezydent Czech Petr Pavel oświadczył tymczasem w sobotę, że na naruszanie przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję należy odpowiednio reagować, łącznie z "ewentualnym" zestrzeleniem rosyjskich maszyn.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA POOL

Donald TrumpUSAEstoniaRosjaNATO
