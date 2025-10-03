Logo strona główna
Świat

Donald Trump deklaruje "konflikt zbrojny" z kartelami

Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby
Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA
Źródło: Reuters
Dziennik "New York Times" poinformował, że prezydent USA Donald Trump uznał, że Stany Zjednoczone są oficjalnie zaangażowane w "konflikt zbrojny" z kartelami narkotykowymi. W ubiegłym miesiącu USA przeprowadziły trzy ataki na łodzie na Morzu Karaibskim. W wyniku ataków zginęło 17 osób, które były na ich pokładach.

Prezydent Donald Trump uznał, że Stany Zjednoczone są oficjalnie zaangażowane w "konflikt zbrojny" z kartelami narkotykowymi - podał w czwartek dziennik "New York Times", powołując się na poufną notatkę rozesłaną do kilku komisji Kongresu USA.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kolejne uderzenie na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby

W notatce napisano, że Trump uznał, iż kartele biorące udział w przemycie narkotyków stanowią "niepaństwowe grupy zbrojne", których działania są "zbrojnym atakiem na USA".

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: FRANCIS CHUNG/PAP/EPA

Administracja określiła w notatce kartele narkotykowe jako organizacje terrorystyczne, a przemytników nazwała "nielegalnymi bojownikami".

Ataki na łodzie przemytników

W ubiegłym miesiącu USA przeprowadziły trzy ataki na łodzie na Morzu Karaibskim. W ich wyniku zginęło 17 osób, które były na ich pokładach - przypomniał dziennik.

Atak USA na statek wenezuelskiego kartelu narkotykowego, który płynął do Stanów Zjednoczonych
Atak USA na statek wenezuelskiego kartelu narkotykowego, który płynął do Stanów Zjednoczonych
Źródło: Truth Social/Donald Trump

Administracja Trumpa określiła ataki na łodzie jako samoobronę i zaznaczyła, że każdego roku z powodu przedawkowania narkotyków umiera około 100 tysięcy Amerykanów.

Dziennik zwrócił uwagę, że celem ataków administracji były łodzie z Wenezueli, natomiast wzrost liczby zgonów z powodu przedawkowania w ostatnich latach jest spowodowany przez fentanyl, który według ekspertów pochodzi z Meksyku, a nie z Ameryki Południowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
dea3
"Poważny cios dla kartelu". Największa w historii konfiskata fentanylu
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie
Meksykańska armia walczy z handlem narkotykami przez kartele (zdjęcie ilustracyjne)
Amerykanie uderzają w kartele i Lisa Kurdyjskiego

Trump sięga po nadzwyczajne uprawnienia okresu wojny

Geoffrey S. Corn, były starszy doradca armii ds. prawa wojennego, nazwał decyzję prezydenta nadużyciem i podkreślił, że kartele narkotykowe nie są zaangażowane w działania wojenne przeciwko USA, gdyż sprzedaż niebezpiecznego towaru różni się od ataku zbrojnego.

Podkreślił, że wojsko nie może celowo atakować cywilów, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach wojennych - nawet podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Eksperci podkreślili, że oficjalne uznanie przez Trumpa kampanii przeciwko kartelom narkotykowym za konflikt zbrojny umacnia jego postulat sięgania po nadzwyczajne uprawnienia okresu wojny.

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Truth Social/Donald Trump

Donald TrumpUSANarkotykiAdministracja Donalda Trumpa
