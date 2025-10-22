Logo strona główna
Trump: nasi sojusznicy są gotowi, by "naprostować" Hamas

Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Trump: jeśli Hamas nie przestanie zabijać w Strefie Gazy, wkroczymy i zabijemy ich
Źródło: Reuters
Bliskowschodni sojusznicy Waszyngtonu są gotowi wkroczyć do Strefy Gazy ze swoimi siłami, by położyć kres brutalnym rządom Hamasu - poinformował prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca zastrzegł, że obecnie zwrócił się do krajów, aby jeszcze tego nie robiły.

"Nasi liczni TERAZ WIELCY SOJUSZNICY na Bliskim Wschodzie i w regionach go otaczających, wyraźnie i stanowczo, z wielkim entuzjazmem, poinformowali mnie, że z zadowoleniem przyjmą możliwość, na moją prośbę, wkroczenia do GAZY z ciężkim wojskiem i 'naprostowania naszego Hamasu', jeśli Hamas nadal będzie działał źle, łamiąc porozumienie z nami" - napisał prezydent USA Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Trump dodał jednak, że powiedział tym krajom, w tym Izraelowi, by jeszcze tego nie robiły. "Wciąż jest nadzieja, że Hamas postąpi słusznie. Jeśli tego nie zrobi, kres Hamasu będzie SZYBKI, WŚCIEKŁY i BRUTALNY!" - zagroził. Podziękował przy tym Indonezji, która jest jednym z państw deklarujących gotowość wysłania sił stabilizacyjnych do Strefy Gazy.

Hamas wzywany do zwrotu ciał zakładników

Wypowiedź Trumpa padła w kontekście napięć dotyczących wypełniania warunków zawieszenia broni, obowiązującego w Strefie Gazy. Wbrew umowie, Hamas wciąż nie oddał Izraelowi wszystkich ciał zakładników, a władze w Jerozolimie oskarżyły go o celowe opóźnianie tego procesu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "System się załamał". Mieszkańcy Strefy Gazy wracają do domów, których już nie ma

Hamas utrzymuje, że chce zwrócić ciała, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem. Przedstawiciele Białego Domu, wypowiadający się dla mediów, wyrazili przekonanie, że Hamas chce zwrócić wszystkie szczątki zakładników, ale utrudniają mu to zniszczenia w Strefie Gazy.

Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Źródło: HAITHAM IMAD/PAP

W ramach pierwszej fazy umowy, wynegocjowanej z udziałem USA i państw arabskich, Hamas wypuścił w ubiegłym tygodniu 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2 tys. zatrzymanych Palestyńczyków.

Napięcia w Strefie Gazy

W niedzielę Izrael przeprowadził serię nalotów na Strefę Gazy w odpowiedzi na atak, który wojsko uznało za napaść Hamasu i naruszenie rozejmu. Palestyńska grupa nie przyznała się do tych czynów. W ataku zginęło dwóch izraelskich żołnierzy, a w nalotach, które po nim nastąpiły, 45 Palestyńczyków.

Hamas
Trump o Hamasie: byli dość niesforni
Zniszczenia w Strefie Gazy
Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny
Pomoc humanitarna w Strefie Gazy
Pomoc humanitarna wstrzymana "do odwołania". Po atakach w Strefie Gazy

Dodatkowo napięcia wywołują pozasądowe zabójstwa, dokonywane przez bojowników Hamasu na członkach rywalizujących z nim grup, które terroryści oskarżali o kolaborację z Izraelem.

Trump początkowo oznajmił, że nie przejmuje się tymi egzekucjami, ponieważ palestyńska grupa otrzymała od USA tymczasowe pozwolenie na "zaprowadzenie porządku" w Strefie Gazy. Przekonywał też, że Hamas walczy z "bardzo złymi gangami". Potem jednak zagroził we wpisie na Truth Social, że "jeśli Hamas nadal będzie zabijać ludzi w Strefie Gazy, czego nie było w porozumieniu, to nie będziemy mieć innego wyjścia, jak tylko wkroczyć i ich zabić!".

We wtorek do Izraela przybył z wizytą wiceprezydent USA J.D. Vance. Przedstawiciel władz w Waszyngtonie ma przeprowadzić tam rozmowy o sposobach realizacji planu pokojowego Trumpa.

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: HAITHAM IMAD/PAP

