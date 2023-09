Poszukiwany od niemal dwóch tygodni więzień ponownie zauważony. Policja: może być uzbrojony  

Danelo Cavalcante ponownie zauważony. Policja ostrzega, że zbiegły więzień może być uzbrojony

Poszukiwania 34-latka prowadzone są z wykorzystaniem technologii termowizyjnej, a także dronów i psów. Nagrodę za wskazanie informacji prowadzących do schwytania Cavalcante podniesiono do wysokości 25 tysięcy dolarów (równowartość około 108 tysięcy złotych).

Robert Clark, przełożony grupy zadaniowej US Marshals Service we wschodniej Pensylwanii, już w szóstym dniu poszukiwań 34-latka ocenił, że najpewniej jest on "zdesperowany, niebezpieczny i prawdopodobnie wyczerpany". - (Cavalcante) potrzebuje pomocy (by kontynuować ucieczkę - red.). Potrzebuje dodatkowych zasobów i poszukuje ich – stwierdził na zorganizowanej w poniedziałek konferencji podpułkownik policji stanowej Pensylwanii George Bivens, cytowany przez CNN.