"Nie możemy rozwiązać wszystkich problemów świata sami". Szykuje się odwrót od "America First"

Antony Blinken to dyplomata opowiadający się za bliskimi relacjami transatlantyckimi. Podkreśla też znaczenie multilateralizmu i wartości w polityce zagranicznej. Jako prawdopodobny przyszły sekretarz stanu zapowiada odwrót USA od polityki "America First" ustępującego Donalda Trumpa.

Obietnice powrotu do multilateralizmu

W krótkim wystąpieniu w Wilmington prawdopodobny przyszły szef amerykańskiej dyplomacji powtórzył składane przez demokratów obietnice powrotu Stanów Zjednoczonych do multilateralizmu. - Nie możemy rozwiązać wszystkich problemów świata sami, musimy współpracować z innymi krajami – deklarował Blinken, krytyk polityki urzędującego prezydenta Donalda Trumpa "America First" ("Ameryka przede wszystkim"). Wyraził przy tym przekonanie, że Stany Zjednoczone mają potencjał, by "zebrać wszystkich razem wobec wyzwań naszych czasów". Do spełnienia tego zadania szczególnie ważne są, według Blinkena, bliskie relacje z Europą, w tym z Paryżem oraz Berlinem.