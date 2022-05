Amerykański krążownik w Cieśninie Tajwańskiej. Pekin: celowe intensyfikowanie napięcia

Pekin o "celowym intensyfikowaniu napięcia"

USA prowadzą takie operacje mniej więcej raz na miesiąc, co wywołuje niezadowolenie komunistycznych władz w Pekinie, które uznają to za sygnał poparcia dla demokratycznego rządu Tajwanu – podkreśla Reuters. Pekin uznaje Tajwan za część terytorium Chin. Pod koniec kwietnia przez cieśninę przepłynął niszczyciel USS Sampson.

Sprawa Chin i Tajwanu w kontekście wojny w Ukrainie

To co obecnie dzieje się z Rosją, może osłabić pewność Chin, że mają wystarczające możliwości, by podbić Tajwan - powiedziała Haines, która nadzoruje pracę wszystkich służb wywiadowczych USA. Podkreśliła jednak, że Chiny z cała pewnością rozwijają swój potencjał militarny tak, by móc zająć Tajwan, nawet w przypadku amerykańskiej interwencji.