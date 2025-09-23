Ukraińskie drony nad Moskwą. Zakłócenia na lotnisku

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w poniedziałek wieczorem na Telegramie o zestrzeleniu 21 dronów zmierzających w kierunku stolicy. Według Ministerstwa Obrony Rosji tej nocy jednostki przeciwlotnicze zniszczyły 81 ukraińskich dronów, głównie nad obwodami centralnymi i południowymi.
Co najmniej sześć dronów zniszczono także w pobliżu portu Sewastopol na Krymie. Spadające szczątki wywołały pożar. Ogień został ugaszony - przekazał gubernator regionu Michaił Rozwożajew.
Na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo wprowadzono w poniedziałek wieczorem tymczasowe ograniczenia przylotów i odlotów samolotów - przekazały rosyjskie media, powołując się na rzecznika lotniska Artema Koreniako.
Autorka/Autor: os/lulu
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY