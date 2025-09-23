Ukraińskie drony nad Moskwą. Zakłócenia na lotnisku

Stolica Rosji, Moskwa Źródło: Reuters Archiwum

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w poniedziałek wieczorem na Telegramie o zestrzeleniu 21 dronów zmierzających w kierunku stolicy. Według Ministerstwa Obrony Rosji tej nocy jednostki przeciwlotnicze zniszczyły 81 ukraińskich dronów, głównie nad obwodami centralnymi i południowymi.

Co najmniej sześć dronów zniszczono także w pobliżu portu Sewastopol na Krymie. Spadające szczątki wywołały pożar. Ogień został ugaszony - przekazał gubernator regionu Michaił Rozwożajew.

Na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo wprowadzono w poniedziałek wieczorem tymczasowe ograniczenia przylotów i odlotów samolotów - przekazały rosyjskie media, powołując się na rzecznika lotniska Artema Koreniako.

OGLĄDAJ: TVN24 HD