Rosjanie zaatakowali budynki mieszkalne. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko

"W następstwie ataku wroga przeprowadzonego wczoraj (w niedzielę - red.) wieczorem z przykrością informujemy o trzech ofiarach śmiertelnych, w tym dziecku" - napisał Łysak na Telegramie.
Dodał, że w wyniku ataku, który uderzył w budynki mieszkalne, rannych zostało również 10 osób, w tym dwie ciężko.
Zniszczenia powstałe w wyniku rosyjskiego ataku w Odessie
Wcześniej władze informowały, że nocą zaatakowano osiedla mieszkaniowe w kilku dzielnicach miasta.
Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed rosyjskimi atakami dronów w regionie.
