Rosjanie zaatakowali budynki mieszkalne. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko

Akcja służb po rosyjskim ataku na Odessę Źródło: Reuters

"W następstwie ataku wroga przeprowadzonego wczoraj (w niedzielę - red.) wieczorem z przykrością informujemy o trzech ofiarach śmiertelnych, w tym dziecku" - napisał Łysak na Telegramie.

Dodał, że w wyniku ataku, który uderzył w budynki mieszkalne, rannych zostało również 10 osób, w tym dwie ciężko.

Wcześniej władze informowały, że nocą zaatakowano osiedla mieszkaniowe w kilku dzielnicach miasta.

Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed rosyjskimi atakami dronów w regionie.

