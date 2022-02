Ukraina zaatakowana przez Rosję. Tak przebiega agresja

Wołodymyr Zełenski przed północą ostrzegał obywateli Kijowa, że nadchodząca noc w stolicy Ukrainy "będzie bardzo trudna" i tak się stało. W nocy i we wczesnych godzinach porannych słychać było częste wybuchy pocisków artyleryjskich i strzały. Ukraińskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu rosyjskiego wojskowego samolotu transportowego typu Ił-75, a także śmigłowca i samolotu szturmowego Su-25.

3.26: CNN donosi, że Rosjanie zbliżają się z różnych stron do stolicy Ukrainy. Od strony zachodniej - kilka kilometrów od centrum miasta - słychać eksplozje.

4.46: Ambasada USA w Kijowie podaje, że "sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Ukrainie jest niestabilna i apeluje do obywateli USA o szukanie schronienia.

5.02: Ciężkie walki w Wasylkowie. Burmistrz miasta powiedziała, że są straty w ludziach po stronie ukraińskiej - "wielu rannych, niestety, są to liczby rzędu 200 osób". CNN nie było w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień.

6.25: Władze miejskie Kijowa ostrzegły w sobotę rano mieszkańców miasta, że rozpoczęły się zacięte walki z wojskami rosyjskimi na ulicach. Wezwano ludność do udania się do schronów - poinformowała Associated Press.