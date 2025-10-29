Logo strona główna
Świat

Zełenski o planie zawieszenia broni

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Holandii Davidem van Weelem
Zełenski na szczycie Rady Europejskiej: niemalże każdego dnia obiekty energetyczne Ukrainy są atakowane
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ukraińscy i europejscy urzędnicy spotkają się pod koniec tygodnia, aby omówić szczegóły planu zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Koalicja państw ma też pomóc Ukrainie przetrwać zbliżającą się zimę.

-  To nie jest plan zakończenia wojny, ponieważ, jak wiadomo, najpierw potrzebne jest zawieszenie broni. Powiedzmy tak: to plan, od którego zaczyna się dyplomacja i który jest w zasadzie podstawowy – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Holandii Davidem van Weelem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Pokój rodzi się z wywierania presji". Spotkała się koalicja chętnych

- Myślę, że w najbliższych dniach nasi doradcy się spotkają. Wstępnie umówiliśmy się na piątek lub sobotę. Będą omawiać założenia tego planu – dodał.

Szef państwa ukraińskiego powiadomił, że w tym tygodniu ma się też odbyć posiedzenie koalicji wspierającej sektor energetyczny Ukrainy (w formacie wideokonferencji).

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Holandii Davidem van Weelem
Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Holandii Davidem van Weelem
Źródło: STRINGER/PAP/EPA

- Ostatnio, po licznych masowych atakach na Ukrainę, na naszą energetykę, logistykę, systemy wodociągowe i gazowe, podjęto decyzję o utworzeniu koalicji wsparcia sektora energetycznego Ukrainy – wyjaśnił.

Zaznaczył, że Ukrainę w tej inicjatywie wspierają już Norwegia, Niderlandy oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Mówimy o różnych transformatorach, turbinach, również gazowych, a także o imporcie gazu. Znaleźliśmy już około 1,2 miliarda, ale rozumiemy, że może nam być potrzebne jeszcze około 800 milionów. Musimy to uwzględnić – powiedział Zełenski.

Wołodymyr Zełensky
Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem
Polska
Wołodymyr Zełenski
"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem

Holandia zapowiada wsparcie Ukrainy w nadchodzącej zimie

Minister spraw zagranicznych Holandii dodał, że premier kraju Dick Schoof chętnie przyłączy się do tej koalicji, by jak najszybciej pomóc Ukrainie w nadchodzącej zimie.

- Jesteśmy tu partnerami, będziemy z wami do samego końca i chcemy mieć pewność, że Ukraińcy znajdą się w jak najlepszej pozycji, by osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój - powiedział.

- Z kwoty 25 mln euro, które Holandia przeznaczyła na wsparcie systemu energetycznego Ukrainy, 10 mln euro trafi do Funduszu Energetycznego Ukrainy, kolejne 10 mln do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a 5 mln zostanie przeznaczone na import gazu – poinformował szef holenderskiego MSZ.

Zełenski polecił też we wtorek ministrowi obrony Denysowi Szmyhalowi uruchomienie programu eksportu broni już w listopadzie. Według Zełenskiego do końca roku Ukraina powinna osiągnąć poziom ponad 50 procent uzbrojenia krajowej produkcji w obronie państwa.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: STRINGER/PAP/EPA

UkrainaWojna w UkrainieHolandiaWołodymyr Zełenski
