- To nie jest plan zakończenia wojny, ponieważ, jak wiadomo, najpierw potrzebne jest zawieszenie broni. Powiedzmy tak: to plan, od którego zaczyna się dyplomacja i który jest w zasadzie podstawowy – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Holandii Davidem van Weelem.

- Myślę, że w najbliższych dniach nasi doradcy się spotkają. Wstępnie umówiliśmy się na piątek lub sobotę. Będą omawiać założenia tego planu – dodał.

Szef państwa ukraińskiego powiadomił, że w tym tygodniu ma się też odbyć posiedzenie koalicji wspierającej sektor energetyczny Ukrainy (w formacie wideokonferencji).

- Ostatnio, po licznych masowych atakach na Ukrainę, na naszą energetykę, logistykę, systemy wodociągowe i gazowe, podjęto decyzję o utworzeniu koalicji wsparcia sektora energetycznego Ukrainy – wyjaśnił.

Zaznaczył, że Ukrainę w tej inicjatywie wspierają już Norwegia, Niderlandy oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Mówimy o różnych transformatorach, turbinach, również gazowych, a także o imporcie gazu. Znaleźliśmy już około 1,2 miliarda, ale rozumiemy, że może nam być potrzebne jeszcze około 800 milionów. Musimy to uwzględnić – powiedział Zełenski.

Holandia zapowiada wsparcie Ukrainy w nadchodzącej zimie

Minister spraw zagranicznych Holandii dodał, że premier kraju Dick Schoof chętnie przyłączy się do tej koalicji, by jak najszybciej pomóc Ukrainie w nadchodzącej zimie.

- Jesteśmy tu partnerami, będziemy z wami do samego końca i chcemy mieć pewność, że Ukraińcy znajdą się w jak najlepszej pozycji, by osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój - powiedział.

- Z kwoty 25 mln euro, które Holandia przeznaczyła na wsparcie systemu energetycznego Ukrainy, 10 mln euro trafi do Funduszu Energetycznego Ukrainy, kolejne 10 mln do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a 5 mln zostanie przeznaczone na import gazu – poinformował szef holenderskiego MSZ.

Zełenski polecił też we wtorek ministrowi obrony Denysowi Szmyhalowi uruchomienie programu eksportu broni już w listopadzie. Według Zełenskiego do końca roku Ukraina powinna osiągnąć poziom ponad 50 procent uzbrojenia krajowej produkcji w obronie państwa.

