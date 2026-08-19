"Rośnie frustracja" w Ukrainie. Co się dzieje w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego
W Ukrainie od 2022 roku obowiązuje stan wojny i wybory się nie odbywają. Były minister obrony Mychajło Fedorow, którego odwołanie wywołało masowe protesty, wezwał do przeprowadzenia w kraju wyborów mimo wszystko.
- Demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. (...) Musimy znaleźć legalny, bezpieczny i realistyczny mechanizm, który pozwoli Ukrainie przywrócić pełny proces demokratyczny nawet w warunkach długotrwałej wojny. To trudne - powiedział Fedorow w wystąpieniu opublikowanym we wtorek w nocy na platformie YouTube.
W Ukrainie "rośnie frustracja" Zełenskim
W "Faktach po Faktach" TVN24 gościem była politolożka prof. Katarzyna Pisarska. Mówiła, że 35-letni Mychajło Fedorow jest dla wielu osób przedstawicielem tego pokolenia polityków, które ma uchronić Ukrainę przed korupcją. Przypomniała, że był ministrem obrony zaledwie pół roku (od stycznia do lipca 2026 roku).
- Ale zaczął robić rewolucję. Zaczął się pytać, czy na pewno ten sprzęt potrzebujemy, czy na pewno za taką cenę, czy na pewno nie powinniśmy jednak zmienić sposobu kupowania. Przez to naruszył interesy wielu osób, które wewnątrz tego systemu w taki czy inny sposób funkcjonowały. I to jest tak naprawdę powód, dla którego Ukraińcy są oburzeni tym, że Fedorow został zwolniony - tłumaczyła.
Ekspertka oceniła, że dzisiaj w Ukrainie "rośnie frustracja" tym, że wokół prezydenta Zełenskiego jest coraz więcej osób, które przez NABU [Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy - red.] są wskazywane jako powiązane z korupcją.
Pisarska zgodziła się z prowadzącym program Piotrem Kraśko, że sondaże w Ukrainie dają Fedorowowi "duże szanse" na to, żeby z powodzeniem wystartować w wyborach prezydenckich. - I też sondaże dają małe szanse prezydentowi Zełenskiemu na drugą kadencję - zwróciła uwagę.
- Co chce dzisiaj Fedorow ugrać? Bo to jest pytanie. Wiele osób, oczywiście, sugeruje, że on by chciał w przyszłości startować w wyborach prezydenckich. Nie jest to jeszcze dzisiaj jasne - dodała.