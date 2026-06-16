Świat Katastrofa bombowca Su-24M na zachodzie Ukrainy. Dwie osoby nie żyją Oprac. Kuba Koprzywa |

Ławra Peczerska po ataku sił rosyjskich Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Około godziny 19 (godzina 18 czasu polskiego) w dniu 16 czerwca 2026 roku doszło do katastrofy lotniczej bombowca frontowego Su-24M z 7. Brygady Lotnictwa Taktycznego im. Petra Franki Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy" - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy.

Ukraiński bombowiec frontowy Su-24 Źródło zdjęcia: Shutterstock

W katastrofie zginął pilot i nawigator, którzy wykonywali zadanie w obwodzie chmielnickim. W miejscu, gdzie spadł samolot, działają odpowiednie służby. Ustalane są przyczyny i okoliczności katastrofy.

Katastrofa Su-24M. Podali nazwiska ofiar

"Niestety, obaj lotnicy zginęli. Składamy szczere wyrazy współczucia rodzinom majora Bohdana Hryhorowycza Zaharulki oraz starszego porucznika Bohdana Ołeksandrowycza Babenki. Bronili naszego kraju do ostatniego tchu..." - napisało dowództwo Sił Powietrznych.

W sierpniu 2025 roku Siły Powietrzne informowały o katastrofie myśliwca MiG-29, który rozbił się przy podejściu do lądowania po powrocie z misji bojowej. Zginął 46-letni pilot.

W czerwcu 2025 roku, podczas odpierania rosyjskiego ataku, został uszkodzony i rozbił się myśliwiec F-16, a pilot maszyny zginął. 23 lipca 2025 roku ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.

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