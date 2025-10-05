Robbie Williams to brytyjski piosenkarz znany między innymi z utworu "Angels" Źródło: Reuters

Koncert Robbiego Williamsa zaplanowany był na 7 października - drugą rocznicę ataku Hamasu na Izrael, który doprowadził do wojny w Strefie Gazy.

Od kilku dni tureckie propalestyńskie organizacje pozarządowe oraz indywidualni internauci protestowali przeciw występom brytyjskiego piosenkarza, nazywając go syjonistą.

Koncert Robbiego Williamsa odwołany. "Polecenie z biura gubernatora"

Sam piosenkarz napisał w sobotę późnym wieczorem na Instagramie, że choć jest mu bardzo przykro z powodu odwołania występu, to jednak bezpieczeństwo jego fanów jest najważniejsze.

Firma Bubilet, sprzedająca bilety na imprezy artystyczne, przekazała, że wydarzenie zostało odwołane zgodnie z instrukcją biura gubernatora Stambułu. Biuro gubernatora nie odniosło się do tych informacji.

Rodzina Williamsa jest pochodzenia żydowskiego, a jego koncert w Izraelu, który odbył się w 2015 roku, wywołał krytykę ugrupowań propalestyńskich.

