Koncert Robbiego Williamsa zaplanowany był na 7 października - drugą rocznicę ataku Hamasu na Izrael, który doprowadził do wojny w Strefie Gazy.
Od kilku dni tureckie propalestyńskie organizacje pozarządowe oraz indywidualni internauci protestowali przeciw występom brytyjskiego piosenkarza, nazywając go syjonistą.
Koncert Robbiego Williamsa odwołany. "Polecenie z biura gubernatora"
Sam piosenkarz napisał w sobotę późnym wieczorem na Instagramie, że choć jest mu bardzo przykro z powodu odwołania występu, to jednak bezpieczeństwo jego fanów jest najważniejsze.
Firma Bubilet, sprzedająca bilety na imprezy artystyczne, przekazała, że wydarzenie zostało odwołane zgodnie z instrukcją biura gubernatora Stambułu. Biuro gubernatora nie odniosło się do tych informacji.
Rodzina Williamsa jest pochodzenia żydowskiego, a jego koncert w Izraelu, który odbył się w 2015 roku, wywołał krytykę ugrupowań propalestyńskich.
