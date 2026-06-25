Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Papież Leon XIV reaguje

|
Papież Leon XIV
Delcy Rodriguez po trzęsieniach ziemi: ogłaszamy stan wyjątkowy
Źródło wideo: Wilmer Azuaje, TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Papież Leon XIV wysłał pomoc do Wenezueli, gdzie doszło do dwóch trzęsień ziemi. Watykan zapowiada, że będzie monitorować sytuację, by zapewnić dalsze wsparcie. Po katastrofie wciąż nieznany jest los blisko 30 tysięcy osób.

W środę wieczorem czasu lokalnego na północy Wenezueli doszło do dwóch silnych wstrząsów sejsmicznych. Jak podały watykańskie media, Papież Leon XIV wysłał w czwartek pierwszą pilną pomoc do tego kraju. Za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej przekazał 100 tysięcy euro.

Jak wyjaśniono, pomoc z Watykanu została wysłana po nawiązaniu kontaktu z nuncjuszem apostolskim w Wenezueli abp Alberto Ortegą Martinem i metropolitą Caracas abp Raulem Biord Castillo.

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Watykan wysyła pomoc do Wenezueli

Watykan zaznaczył, że będzie dalej śledził sytuację związaną z potrzebami narodu wenezuelskiego, by je zaspokoić.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP

29 tysięcy osób zaginionych po trzęsieniu ziemi

W czwartek pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez informowała, że do tej pory potwierdzono śmierć 164 osób, a ponad 970 jest rannych. Nie ma jednak wątpliwości, że ostateczny bilans będzie znacznie wyższy. Służba geologiczna USA (United States Geological Survey, USGS) szacuje, że liczba zabitych może wynieść od 10 tys. do nawet 100 tys. osób.

Po trzęsieniu ziemi uruchomiono stronę internetową, poprzez którą Wenezuelczycy mogą zgłaszać osoby, z którymi utracili kontakt. Według stanu na godz. 17.30 czasu polskiego, poprzez stronę zgłoszono ponad 30,6 tys. osób, z czego 1583 udało się zlokalizować i potwierdzić, że są bezpieczne, co oznacza, że los ponad 29 tysięcy pozostaje nieznany.

Najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze od początku XX wieku

Wstrząsy nastąpiły w środę ok. 18 miejscowego czasu (o północy ze środy na czwartek czasu polskiego) na północy kraju. USGS poinformowała, że pierwsze trzęsienie ziemi, 23 km na południowy wschód od miejscowości Yumare, miało magnitudę 7,2. Już 39 sekund później w odległości ok. 5 km od pierwszego nastąpił wstrząs główny, silniejszy - o magnitudzie 7,5. Obydwa wstrząsy sejsmiczne wystąpiły na stosunkowo niewielkiej głębokości pod ziemią, na przebiegającym przez północną Wenezuelę styku dwóch płyt tektonicznych - karaibskiej i południowoamerykańskiej.

USGS podała, że to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu ok. 250 km od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego stulecia odnotowano jedynie pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7,0 lub większej.

OGLĄDAJ: "Nie da się tak przeżyć ludzkiego życia". Jak Leon XIV chce rozbroić sztuczną inteligencję?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: PAP
Tagi:
Papież Leon XIVWenezuelakatastrofyTrzęsienia ziemi
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Senat
Senat zdecydował w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej
Polska
Katastrofa samolotu na Bemowie
Dwie osoby zginęły w katastrofie samolotu. Jeden z pilotów: robił ryzykowny zakręt
WARSZAWA
15 min
reflecting pool
Miało być po znajomości i kosztach. "Zielona zupa" Trumpa za 14 milionów?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Dziwidło olbrzymie
Już dziś we Wrocławiu rozkwitnie dziwidło olbrzymie [TRANSMISJA]
METEO
"Strzelamy w nocy". Co Zełenski mówił o Buczy
FAŁSZ"Strzelamy w nocy - tak jak zrobiliśmy to w Buczy". Co powiedział Zełenski
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
2szpital-sklej
Sprawa Szpitala Południowego. Kluczowe nazwiska
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Nie chcieli wpuścić syna Neymara na murawę. Ojciec interweniował
EUROSPORT
Ratusz Ursynowa
Radni Ursynowa złożą wniosek o odwołanie burmistrza
WARSZAWA
ZDROWIE BRZUCH NOGI
Cukrzyca i chodzenie boso to niebezpieczne połączenie. Dlaczego?
Anna Bielecka
Gorąco we Włoszech
W Wielkiej Brytanii znów padł rekord gorąca, w Holandii wydano rzadki alert
METEO
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Tyle Polacy zamierzają wydać na wakacje
BIZNES
26319156
Polskie myśliwce za ukraińskie drony. Wiceminister obrony o kulisach rozmów
BIZNES
Ukraine International
Współpraca lotnicza z Ukrainą. Klimczak: chcemy być kluczowym partnerem
BIZNES
Wóz strażacki nie mógł przejechać ulicą
Strażacy jechali do zdarzenia. Zablokowało ich źle zaparkowane auto
WARSZAWA
Korytarz życia na S3
Policja chwali kierowców za to zachowanie. Nagranie
Lubuskie
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Akt oskarżenia wobec rodziców
Lubuskie
Dorota Rabczewska
Doda i jej były mąż oskarżeni. "Mogę odetchnąć z ulgą"
WARSZAWA
Zakupy
Zakupy w pierwszy weekend wakacji dłuższe o jeden dzień
BIZNES
OTYŁOŚĆ KOBIETA
Po odstawieniu leków wraca "efekt jojo"? Lekarz: to złe określenie
Zdrowie
Ajay Banga
Ile pieniędzy potrzeba na odbudowę Ukrainy? Prezes Banku Światowego odpowiada
BIZNES
Skrzynie z amunicją wojskową
Włamali się do wojskowego transportu. Pięć osób oskarżonych
Wrocław
25 1510 min zdrowia-0003
"Na stole mamy szereg rozwiązań". Ministra zdrowia zabrała głos
Filip Czerwiński
pap_20250627_0S8
Mają dość. Porównują Nowacką do Czarnka
Justyna Suchecka
Metro w Krakowie za 10 lat
Budowa metra ruszy za 20 lat. "Tamten termin był powodowany jakimś entuzjazmem"
Kraków
Plaża nad Bałtykiem
Sinice w Bałtyku. Tu nie można się kąpać
Trójmiasto
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Domagają się szczegółów audytu w szpitalu. Trzaskowski: nie ma faktów, bo są wyjaśniane
Klaudia Kamieniarz, Dariusz Gałązka
ZELENSKI
Ukraińskie drony uderzyły w dwie rafinerie i bazę paliwową w Rosji
Donald Tusk
Tusk o współpracy z USA. "Wymaga stałej aktywności i takie naszej czułości"
Polska
Na szczęście kierowca jechał wolno
11-latek wjechał przed jadący autobus. Jest nagranie
Katowice
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nadchodzą limity płatności gotówką. Ekspert: możliwy opór społeczny
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica