Świat Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Papież Leon XIV reaguje Oprac. Mikołaj Stępień |

Delcy Rodriguez po trzęsieniach ziemi: ogłaszamy stan wyjątkowy Źródło wideo: Wilmer Azuaje, TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

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W środę wieczorem czasu lokalnego na północy Wenezueli doszło do dwóch silnych wstrząsów sejsmicznych. Jak podały watykańskie media, Papież Leon XIV wysłał w czwartek pierwszą pilną pomoc do tego kraju. Za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej przekazał 100 tysięcy euro.

Jak wyjaśniono, pomoc z Watykanu została wysłana po nawiązaniu kontaktu z nuncjuszem apostolskim w Wenezueli abp Alberto Ortegą Martinem i metropolitą Caracas abp Raulem Biord Castillo.

Papież Leon XIV Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Watykan wysyła pomoc do Wenezueli

Watykan zaznaczył, że będzie dalej śledził sytuację związaną z potrzebami narodu wenezuelskiego, by je zaspokoić.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP

29 tysięcy osób zaginionych po trzęsieniu ziemi

W czwartek pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez informowała, że do tej pory potwierdzono śmierć 164 osób, a ponad 970 jest rannych. Nie ma jednak wątpliwości, że ostateczny bilans będzie znacznie wyższy. Służba geologiczna USA (United States Geological Survey, USGS) szacuje, że liczba zabitych może wynieść od 10 tys. do nawet 100 tys. osób.

Po trzęsieniu ziemi uruchomiono stronę internetową, poprzez którą Wenezuelczycy mogą zgłaszać osoby, z którymi utracili kontakt. Według stanu na godz. 17.30 czasu polskiego, poprzez stronę zgłoszono ponad 30,6 tys. osób, z czego 1583 udało się zlokalizować i potwierdzić, że są bezpieczne, co oznacza, że los ponad 29 tysięcy pozostaje nieznany.

Najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze od początku XX wieku

Wstrząsy nastąpiły w środę ok. 18 miejscowego czasu (o północy ze środy na czwartek czasu polskiego) na północy kraju. USGS poinformowała, że pierwsze trzęsienie ziemi, 23 km na południowy wschód od miejscowości Yumare, miało magnitudę 7,2. Już 39 sekund później w odległości ok. 5 km od pierwszego nastąpił wstrząs główny, silniejszy - o magnitudzie 7,5. Obydwa wstrząsy sejsmiczne wystąpiły na stosunkowo niewielkiej głębokości pod ziemią, na przebiegającym przez północną Wenezuelę styku dwóch płyt tektonicznych - karaibskiej i południowoamerykańskiej.

USGS podała, że to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu ok. 250 km od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego stulecia odnotowano jedynie pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7,0 lub większej.

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