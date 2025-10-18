Wiec na cześć władz Turkmenistanu. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Według źródeł Radia Azatlyk - turkmeńskiej sekcji Radia Swoboda - służby prowadzą zakrojoną na szeroką skalę kampanię mającą na celu identyfikację młodych gejów i lesbijek.

Tortury w Turkmenistanie

Znane są przypadki, że zatrzymani byli bici i zastraszani, a część z nich zmuszano do współpracy w celu ujawnienia innych osób o nieheteronormatywnych. W jednym z przypadków 20-letni mężczyzna był przez dziesięć dni przetrzymywany nago w piwnicy i torturowany.

Z informacji Radia Azatlyk wynika też, że podobne działania prowadzone są również w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie.

Arkadag, Turkmenistan Źródło: Baris Oral/Anadolu via Getty Images

Pragnący zachować anonimowość informatorzy Radia Swoboda twierdzą, że służby bezpieczeństwa próbują wykorzystywać zatrzymanych do szantażowania bogatszych osób homoseksualnych. Zatrzymani mają być zmuszani do wskazywania innych, płacenia łapówek w zamian za uniknięcie kary i nieinformowanie bliskich i znajomych.

Wzywają rodziców zatrzymanych dziewcząt, by wydali je za mąż

Jak informuje portal, ustawodawstwo Turkmenistanu nie przewiduje odpowiedzialności karnej za dobrowolne kontakty seksualne między kobietami, jednak stosunki płciowe między mężczyznami są przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Obławy obejmują jednak także lesbijki. Według relacji świadków funkcjonariusze wzywają rodziców zatrzymanych dziewcząt, by jak najszybciej wydali je za mąż, nawet jeśli są one niepełnoletnie.

Organizacje praw człowieka od lat informują o systemowej dyskryminacji osób LGBT w Turkmenistanie. Euroazjatycka Koalicja na rzecz Zdrowia Mężczyzn (EKOM) wskazuje, że kryminalizacja związków jednopłciowych stanowi poważną przeszkodę dla poprawy sytuacji tych obywateli.

Turkmeńskie władze ingerują w każdy aspekt życia mieszkańców

Władze Turkmenistanu konsekwentnie zaprzeczają doniesieniom o prześladowaniach, a w kwietniu przedstawiciel kraju przy ONZ w Genewie odrzucił zarzuty o brutalne traktowanie osób homoseksualnych - twierdzi Radio Swoboda.

Położony w Azji Centralnej Turkmenistan, powszechnie uznawany za jedno z najbardziej zamkniętych i opresyjnych państw świata, często gości na łamach mediów z powodu łamania praw obywateli.

Państwo ingeruje w każdy aspekt życia ludzi, regulując np. kolor ubioru pracownic państwowych w zależności od ich stanu cywilnego czy repertuar pieśni weselnych (sugerując odtwarzanie nagrań byłego prezydenta, który władzę przekazał swojemu synowi). W kraju nie istnieje opozycja ani wolne media, a jedyne krytyczne informacje pochodzą z mediów redagowanych najczęściej za granicą.

