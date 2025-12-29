Alarmująca zapowiedź Pekinu. Straż Wybrzeża Tajwanu: monitorujemy sytuację

Chińczycy w pobliżu Tajwanu. Największe w tym roku ćwiczenia wojskowe Źródło: Szymon Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Rzecznik dowództwa chińskiego Wschodniego Teatru Wojskowego pułkownik Shi Yi przekazał, że celem manewrów pod kryptonimem "Sprawiedliwa Misja 2025" będzie "sprawdzenie gotowości sił morskich i powietrznych do kontroli kluczowych portów i innych rejonów". Dodał, że w manewrach uczestniczyć będzie marynarka wojenna, wojska lądowe i lotnictwo.

Straż Wybrzeża Tajwanu: monitorujemy sytuację

Straż Wybrzeża Tajwanu przekazała, że utworzono centrum reagowania, które ma monitorować aktywność chińskiego wojska. Zapewniła też, że będzie współpracować z wojskiem, aby zapewnić bezpieczeństwo morskie i prawa do połowu na wodach znajdujących się pod jej kontrolą.

Straż przekazała także, że w poniedziałek rano cztery chińskie łodzie zbliżyły się do wód terytorialnych Tajwanu od północy i wschodu.

Napięcia na linii Pekin-Taipei

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli. Tajwańskiego prezydenta Laia Ching-te uznają za "separatystę". Z tego powodu komunistyczny reżim Chin stale zwiększa presję, między innymi organizując w pobliżu wyspy coraz większe ćwiczenia wojskowe.

Lai odrzuca roszczenia Pekinu, twierdząc, że Republika Chińska (Tajwan) i Chińska Republika Ludowa (Chiny) "nie są sobie podporządkowane" i tylko mieszkańcy wyspy mogą decydować o swojej przyszłości.

