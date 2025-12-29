Logo strona główna
Świat

Alarmująca zapowiedź Pekinu. Straż Wybrzeża Tajwanu: monitorujemy sytuację

Manewry wojskowe Tajwanu
Chińczycy w pobliżu Tajwanu. Największe w tym roku ćwiczenia wojskowe
Źródło: Szymon Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Chińskie siły zbrojne przeprowadzą rozpoczynające się we wtorek manewry wokół Tajwanu z użyciem ostrej amunicji - poinformowała oficjalna agencja prasowa Xinhua. Wokół wyspy mają obowiązywać ograniczenie ruchu statków i samolotów. Straż Wybrzeża Tajwanu przekazała, że utworzono centrum reagowania, które ma monitorować aktywność chińskiego wojska.

Rzecznik dowództwa chińskiego Wschodniego Teatru Wojskowego pułkownik Shi Yi przekazał, że celem manewrów pod kryptonimem "Sprawiedliwa Misja 2025" będzie "sprawdzenie gotowości sił morskich i powietrznych do kontroli kluczowych portów i innych rejonów". Dodał, że w manewrach uczestniczyć będzie marynarka wojenna, wojska lądowe i lotnictwo.

Straż Wybrzeża Tajwanu: monitorujemy sytuację

Straż Wybrzeża Tajwanu przekazała, że utworzono centrum reagowania, które ma monitorować aktywność chińskiego wojska. Zapewniła też, że będzie współpracować z wojskiem, aby zapewnić bezpieczeństwo morskie i prawa do połowu na wodach znajdujących się pod jej kontrolą.

Straż przekazała także, że w poniedziałek rano cztery chińskie łodzie zbliżyły się do wód terytorialnych Tajwanu od północy i wschodu.

Napięcia na linii Pekin-Taipei

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli. Tajwańskiego prezydenta Laia Ching-te uznają za "separatystę". Z tego powodu komunistyczny reżim Chin stale zwiększa presję, między innymi organizując w pobliżu wyspy coraz większe ćwiczenia wojskowe.

Lai odrzuca roszczenia Pekinu, twierdząc, że Republika Chińska (Tajwan) i Chińska Republika Ludowa (Chiny) "nie są sobie podporządkowane" i tylko mieszkańcy wyspy mogą decydować o swojej przyszłości.

OGLĄDAJ: "Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"
pc

"Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"

pc
Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: RITCHIE B. TONGO/PAP/EPA

AzjaChinyTajwanXi Jinping
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica