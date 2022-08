Pływające atomowe miasto. Jaką siłą dysponuje amerykański lotniskowiec wysłany w rejon Tajwanu?

Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie spotkała się z gwałtowną reakcją Chin, w tym wystrzeleniem pocisków rakietowych w kierunku wyspy. Jednocześnie w rejon Tajwanu swoje siły ściągnęli Amerykanie wysyłając tam lotniskowiec USS Ronald Reagan wraz z eskortą. Ten jeden okręt dysponuje większą siłą uderzeniową niż większość armii na świecie.

Lotniskowiec USS Ronald Reagan wraz ze swoją grupą uderzeniową ma pozostać w rejonie Tajwanu aby "monitorować sytuację", w czwartek poinformował Biały Dom. W rejonie wyspy oprócz lotniskowca przebywają jeszcze trzy duże amerykańskie okręty: krążownik rakietowy USS Antietam, niszczyciel USS Higgins oraz okręt desantowy USS Tripoli. Można przypuszczać, że w pobliżu tak dużych sił znajdują się także okręty podwodne, lecz takie informacje zwykle nie są ujawniane.

US Navy podkreśla, że okręty pojawiły się w regionie w ramach "normalnych, zaplanowanych działań" i "rutynowego patrolu". Jednak biorąc pod uwagę spodziewaną, gwałtowną reakcję Chin na wizytę na Tajwanie osoby numer 3 w amerykańskiej administracji, ich obecność może wydawać się nieprzypadkowa. Częściowo potwierdziło to cytowane przez Reutera anonimowe źródło stwierdzając: "Choć okręty te są w stanie odpowiedzieć na każdą ewentualność, to są zwykłe, rutynowe rozmieszczenia" jednostek.

Dlaczego w czasie wzrostu napięcia w relacjach Chin i Tajwanu ma znaczenie obecność amerykańskich okrętów w pobliżu wyspy? Ponieważ te kilka jednostek dysponuje większą siłą uderzeniową niż większość armii na świecie.

Pływające atomowe miasto

USS Ronald Reagan to jeden z 10 amerykańskich lotniskowców klasy Nimitz. To największe okręty na świecie, dorównuje im jedynie USS Gerald R. Ford - przyjęty do służby w 2017 roku przedstawiciel nowszej klasy lotniskowców USA. To pływające, kilkunastopoziomowe miasto zasilane reaktorem jądrowym, w którym żyje i pracuje około pięciu tysięcy osób.

Lotniskowce klasy Nimitz to także najpotężniejsza istniejąca broń konwencjonalna - większą siłą ma jedynie bomba atomowa. O tej sile nie decydują posiadane działa i wyrzutnie rakiet - choć okręt również je posiada - ale nawet przewożonych 90 samolotów i śmigłowców zdolnych operować w promieniu setek kilometrów wokół lotniskowca. Dla porównania całe polskie siły powietrzne posiadają 48 nowoczesnych samolotów - myśliwców F-16.

Nazwa lotniskowiec może więc być dość niepozorna. W rzeczywistości to raczej olbrzymia baza lotnictwa, która przez lata może pływać bez zawijania do portu.

Lotnicza potęga

Zestaw stacjonujących na lotniskowcu takim jak USS Ronald Reagan samolotów może być zmieniany i dostosowywany do potrzeb. Standardowo jego sercem jest siła uderzeniowa w postaci 20-24 myśliwców wielozadaniowych F/A-18C Hornet oraz 24-36 myśliwców wielozadaniowych F/A-18E/F Super Hornet. Gdyby lotniskowiec tej klasy miał przewozić tylko takie maszyny, mógłby wziąć ich na pokład znacznie ponad setkę Jednak myśliwce te potrzebują wsparcia.

Wsparciem tym jest kilka zmodyfikowanych myśliwców EA-18G Growler przeznaczonych do prowadzenia walki elektronicznej, 4-6 samolotów wczesnego ostrzegania E-2C/D Hawkeye, kilka maszyn transportowych C-2 Greyhound oraz 6-8 różnych wersji śmigłowców wielozadaniowych SH-60 Seahawk. Między innymi dzięki tym maszynom lotniskowiec wraz ze swoją grupą uderzeniową może być praktycznie samowystarczalny - ma możliwość nie tylko prowadzenia działań bojowych, ale też przeprowadzania rozpoznania oraz dostarczania zaopatrzenia.

Na podstawie potencjału przenoszonych przez niego maszyn szacować można siłę uderzeniową lotniskowca USS Ronald Reagan. Każdy z myśliwców F-18 może przenosić do 8 ton ładunków, w przypadku ataku na cele lądowe to nawet kilkanaście kierowanych rakiet i bomb. Jednocześnie dzięki zaawansowanej elektronice i radarom okrętu myśliwce te są w stanie zestrzelić zbliżające się wrogie maszyny zanim same zostaną wykryte.

Co więcej, każdy z tych myśliwców może wykonać nawet kilka misji dziennie. USS Ronald Reagan może bowiem ze swojego pokładu o powierzchni niemal dwóch hektarów w ciągu dnia wysłać w powietrze i przyjąć z powrotem 120 samolotów, a w sytuacjach nadzwyczajnych nawet ponad 200.

Grupa uderzeniowa lotniskowca

Podstawową zasadą operowania lotniskowcem jednocześnie jest to, aby tak wielkie i cenne jednostki nigdy nie działały same. Dlatego lotniskowce operują zawsze w ramach tzw. grup uderzeniowych, w skład których wchodzi co najmniej kilka mniejszych okrętów nawodnych i podwodnych. Stanowią one osłonę oraz dodatkowe uzupełnienie możliwości samego lotniskowca.

W przypadku USS Ronald Reagan towarzyszą mu obecnie trzy duże okręty nawodne. Okręt desantowy USS Tripoli (nazywany też śmigłowcowcem) to właściwie drugi, mały lotniskowiec. O 1/3 mniejszy niż USS Ronald Reagan wciąż jest rozmiaru lotniskowców innych państw, np. Francji czy Indii, zaś na jego pokładzie mieści się ponad 20 śmigłowców lub myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F-35B.

Krążownik rakietowy USS Antietam i niszczyciel USS Higgins wyposażone są natomiast w sumie w ponad 200 wyrzutni rakietowych, a ich zadaniem może być zarówno atakowanie celów lądowych, jak też zapewnianie ochrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej oraz przeciw okrętom podwodnym.

Grupa bojowa lotniskowca klasy Nimitz Reuters/PAP

Autor:mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl