Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zawarli porozumienie pokojowe w obecności Trumpa. Teraz je zawiesili

W wyniku eskalacji konfliktu między Tajlandią a Kambodżą zginęło dotychczas kilkanaście osób
Konflikt między Tajlandią i Kambodżą, starcia na granicy
Źródło: Reuters
Z powodu eksplozji miny w pobliżu granicy z Tajlandią zawieszono porozumienie pokojowe z Kambodżą. Podpisano je 26 października w obecności prezydenta USA, Donalda Trumpa. Miało ono zakończyć najnowszą odsłonę wieloletniego konfliktu. Trump przyznał wówczas, że "zrobiono coś, co wielu uważało za niemożliwe".

Porozumienie, podpisane 26 października w Kuala Lumpur przez premierów Kambodży i Tajlandii, Hun Maneta i Anutina Charnvirakula w obecności Donalda Trumpa, miało zakończyć najnowszą odsłonę trwającego od dziesięcioleci konfliktu, który eskalował latem. Prezydent Stanów Zjednoczonych przypisywał sobie kluczową rolę w jego zawarciu. Przekonywał, że zawieszenie broni wynegocjowano po jego groźbie wstrzymania umów handlowych. - To ekscytujące, ponieważ zrobiliśmy coś, co wielu ludzi uważało za niemożliwe - powiedział wówczas Trump. W charakterystycznym dla siebie stylu dodał, że mediacje to jego pasja. - Uwielbiam to robić. (...) To coś, w czym jestem dobry - stwierdził.

Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe
Dowiedz się więcej:

Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe

BIZNES

Jednak 10 listopada rzecznik rządu w Bangkoku Siripong Angkasakulkiat poinformował, że Tajlandia zawiesza porozumienie pokojowe z Kambodżą po tym, jak w pobliżu granicy eksplodowała mina, raniąc dwóch tajlandzkich żołnierzy.

- Zawieszamy realizację wspólnej deklaracji, nad którą pracowaliśmy przez około tydzień - powiedział rzecznik. Jak dodał, decyzja obejmuje również wstrzymanie zwolnienia 18 kambodżańskich żołnierzy przetrzymywanych przez stronę tajlandzką.

Tajlandia. Żołnierze ranni po patrolu w pobliżu granicy, wybuchła mina.
Tajlandia. Żołnierze ranni po patrolu w pobliżu granicy, wybuchła mina.
Źródło: PAP/EPA/Królewska Armia Tajlandii

Konflikt Tajlandii z Kambodżą

Tajlandia i Kambodża od ponad wieku spierają się w wielu miejscach o przebieg 817-kilometrowej granicy lądowej, która została po raz pierwszy naniesiona na mapę przez Francję w 1907 roku, gdy Kambodża była jej kolonią. Dokładny przebieg granicy nigdy nie został jednak uzgodniony pomiędzy władzami Tajlandii i niepodległej Kambodży. Napięcia na spornych terenach regularnie się zaostrzają, a w lipcu przerodziły się w konflikt graniczny, kiedy to najzacieklejsze walki między sąsiadami pochłonęły życie co najmniej 48 osób, a setki tysięcy zostały tymczasowo przesiedlone.

Wakacyjne raje na granicy wojny
Dowiedz się więcej:

Wakacyjne raje na granicy wojny

Autorka/Autor: zeb

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KAIKUNGWON DUANJUMROON/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
TajlandiaKambodża
Czytaj także:
shutterstock_2465591871
Zakłady nie działają, bo nie ma dla nich prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
BIZNES
39 min
pc
Uprzejmie donoszę o błędzie… Czy wypada poprawiać innych?
Słowo daję
Jesień, słońce, ciepło
Diametralna zmiana pogody tuż-tuż. A potem kolejna
METEO
Potrącenie po kolizji w Połańcu
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych
Kielce
Piesi mijają portrety Donalda Trumpa i J.D. Vance'a przed budynkiem federalnym w Nowym Jorku (2025)
W Ameryce norma, w Polsce? Nie ma mowy. "Politycy boją się tego"
Maciej Wacławik
Nicolas Sarkozy wyszedł z więzienia
Nicolas Sarkozy pojechał do domu
Świat
Rozpoczął się proces matki oskarżonej o znęcanie się nad córką (zdjęcie ilustracyjne)
Porwanie dla okupu, pseudokibice przed sądem
Kraków
imageTitle
Wiemy, dlaczego Lewandowski poleciał do Nowego Jorku. Wielkie wydarzenie
EUROSPORT
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
BIZNES
Paweł Kukiz
"Wyszedł wzburzony, rzucił do mnie: chodźmy stąd, to są złodzieje"
Polska
Akcja ratunkowa w masywie Picos de Europa
Weszli do jaskini, zaczęło lać. Konieczna była akcja ratunkowa
METEO
Akcja policji na trasie S8
Zasadzka i zatrzymanie na trasie S8
WARSZAWA
zakopane kropowki shutterstock_2330014123
Walczą o wpisanie Krupówek do rejestru zabytków
Kraków
imageTitle
Owiana tajemnicą wizyta Messiego w Barcelonie i zagadkowy wpis
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Rosja może otworzyć drugi front w Europie
Świat
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
WARSZAWA
malijski żołnierz
20-letnia tiktokerka porwana i rozstrzelana przez dżihadystów
Świat
shutterstock_1247232826
Superstulatkowie pomogą w leczeniu dzieci z rzadką chorobą?
Zdrowie
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
WARSZAWA
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR
WARSZAWA
imageTitle
Piłkarz Legii kontuzjowany. Opuści zgrupowanie kadry
Najnowsze
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Eksplozja i pożar w bloku
Olsztyn
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
BIZNES
Delfin Mimmo
Delfin zamieszkał w Lagunie Weneckiej
METEO
Sowa utknęła w przewodzie kominowym
Sowa wleciała do komina
Kraków
Donald Tusk
Co dzisiaj oznacza "niepodległość"? Tusk wylicza
Polska
nowy-sacz
Prezydent zawieszony, jego obowiązki przejęła zastępczyni
Kraków
shutterstock_2379652239
Z dzieckiem przysposobionym do lekarza bez kolejki? Idą duże zmiany
Zdrowie
Dendrolog w pracy
Żoliborz ma swojego dendrologa, podjął pierwszą decyzję o wycince
WARSZAWA
Czterolatek wyszedł na ulicę w samej pieluszce. Rodzice byli pijani
Piła alkohol, był z nią pięcioletni syn
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica