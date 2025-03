Od panny młodej w Tadżykistanie nadal wymagane jest dziewictwo - informuje Radio Swoboda, opisując historię 30-letniego Tadżyka, który odesłał żonę i pozwał jej rodziców, gdy uznał, że nie jest dziewicą. W położonym w środkowej Azji państwie wciąż pokutuje też mit, że podczas pierwszego zbliżenia kobieta powinna obficie krwawić, mimo że nie jest to medyczną normą.

Gdy sąd oddalił roszczenie, mężczyzna zażądał odszkodowania od rodziny panny młodej pod groźbą zniesławienia jej. Ostatecznie pieniądze nie zostały mu zwrócone, a rodzina panny młodej sama złożyła pozew do sądu, gdy jej mąż po prostu wystawił kobietę za drzwi i odesłał ją do rodziców, co w tadżyckim społeczeństwie oznacza splamienie honoru całej jej rodziny.