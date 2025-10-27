Rosyjscy hakerzy przejęli dane państwowej firmy. Zażądali pieniędzy

Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności Źródło: TVN24

Według gazety "Expressen" do przejęcia 280 GB danych z systemu Svenska Kraftnaet przyznali się w sobotę hakerzy z grupy Everest, którzy zażądali zapłaty za nieujawnianie informacji.

Szwedzkie media przypominają, że ta sama grupa wcześniej powiązana była z rosyjskimi przestępcami i wzięła odpowiedzialność m.in. za sparaliżowanie we wrześniu systemów odpraw na kilku lotniskach w Europie.

Służby badają sprawę

Ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego Karl Emil Nikka wyraził nadzieję, że hakerom "zależy tylko na pieniądzach". - Rada jest zawsze ta sama, nie płaćcie - podkreślił.

Wicepremier Szwecji i ministra ds. energii Ebba Busch poinformowała na platformie X, że bada sprawę i jest w kontakcie z odpowiednimi organami.

Jak przekazał w niedzielę rzecznik spółki, Cem Goecgoeren, trwa analiza, jakie informacje wyciekły oraz w jaki sposób incydent może wpłynąć na działalność operatora. O sprawie poinformowano policję oraz urząd ds. ochrony ludności i gotowości.

