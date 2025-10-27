Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjscy hakerzy przejęli dane państwowej firmy. Zażądali pieniędzy

Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności
Źródło: TVN24
W Szwecji doszło do cyberataku, którego ofiarą padł państwowy operator sieci elektroenergetycznych Svenska Kraftnae. Hakerzy powiązani z Rosją przejęli duże ilości danych. Zażądali pieniędzy za nieujawnianie ich.

Według gazety "Expressen" do przejęcia 280 GB danych z systemu Svenska Kraftnaet przyznali się w sobotę hakerzy z grupy Everest, którzy zażądali zapłaty za nieujawnianie informacji.

Szwedzkie media przypominają, że ta sama grupa wcześniej powiązana była z rosyjskimi przestępcami i wzięła odpowiedzialność m.in. za sparaliżowanie we wrześniu systemów odpraw na kilku lotniskach w Europie.

Służby badają sprawę

Ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego Karl Emil Nikka wyraził nadzieję, że hakerom "zależy tylko na pieniądzach". - Rada jest zawsze ta sama, nie płaćcie - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach

Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach

BIZNES
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"

Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"

BIZNES

Wicepremier Szwecji i ministra ds. energii Ebba Busch poinformowała na platformie X, że bada sprawę i jest w kontakcie z odpowiednimi organami.

Jak przekazał w niedzielę rzecznik spółki, Cem Goecgoeren, trwa analiza, jakie informacje wyciekły oraz w jaki sposób incydent może wpłynąć na działalność operatora. O sprawie poinformowano policję oraz urząd ds. ochrony ludności i gotowości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SzwecjaCyberatak
Czytaj także:
wypadek w sali zabaw w Lublinie
Skoczyła z dwóch metrów na poduszkę, która miała być nadmuchana. 11-latka złamała kręgosłup
Lublin
imageTitle
Ojciec Lisowskiego nie doczekał historycznego triumfu syna. "To dla niego"
EUROSPORT
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
BIZNES
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Usłyszałem, że numerki są na kolejny rok". A niektórzy nie mogą czekać
Natalia Madejska
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z pokładu USS Theodore Roosevelt (CVN 71)
W 30 minut runęły dwie maszyny siły USA. Trump: sprawdzimy to
imageTitle
Podwójny sukces Norrisa. Wygrał i został nowym liderem mistrzostw świata
EUROSPORT
Bjorn Andresen
"Najpiękniejszy chłopiec świata" nie żyje
Kultura i styl
Domy zostały rozebrane
Władze miasta rozebrały zabytkowe domy. Sprawą zajęła się prokuratura
Białystok
imageTitle
Kontuzje gwiazd im niestraszne. Lakers mają nowego bohatera
EUROSPORT
Dwoje Ukraińców zostało zatrzymanych
Zbierali informacje o żołnierzach i infrastrukturze. Dwoje Ukraińców zatrzymanych
Polska
Za plakatami stoją autorzy jednego z projektów do budżetu obywatelskiego
"Zgubiono zęby!!!". Tajemnicze plakaty pojawiły się w mieście
Filip Czekała
Jamajka
Ewakuacje całych regionów. "Katastrofa o historycznej skali"
METEO
Marcin Przydacz
Nawrocki do Kijowa? Przydacz: jeśli Zełenski chce się spotkać, niech przyjedzie do nas
Polska
Scott Bessent
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
BIZNES
Wypadek na moście w Wyszogrodzie
Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą. Droga zablokowana
WARSZAWA
Samochód wrócił do firmy leasingowej
Przestał spłacać raty i "zniknął z autem" wartym 360 tysięcy złotych
WARSZAWA
Więzienie HMP Chelmsford
Odsiadywał wyrok za napaść seksualną na 14-latkę. Został omyłkowo zwolniony
imageTitle
Włosi wściekli na swoją gwiazdę. Domagają się kary
EUROSPORT
Śmiertelne potrącenie pieszego
Przechodził przez jezdnię, nie żyje
Olsztyn
shutterstock_2276222483
Polska jak Sycylia? Eksperci alarmują
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszego
Cofał busem, potrącił pieszego. Mężczyzna nie żyje
Katowice
Moskwa
Ataki dronów na Moskwę. Zamknęli dwa lotniska
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje
BIZNES
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
METEO
Jarosław Kaczyński
Spełnia się "czarny sen Kaczyńskiego". Stąd jego "strumień świadomości"
Polska
imageTitle
Olbrzymi błąd sędziów, natychmiastowa reakcja. "Czasowo nie będą uwzględniani"
EUROSPORT
Silny wiatr
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy
METEO
wypadek Ostropole
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Nie żyją dwie osoby
Polska
Poszukiwany Konrad Kowalski
"Tyle kobiet przerobił, że bał się którąś spotkać"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
Szczęsny doceniony. "Lata świetlne przed swoimi kolegami"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica