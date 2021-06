"Całkowita liczba głowic w globalnych zapasach wojskowych wydaje się obecnie rosnąć"

Raport został opublikowany na stronie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych (SIPRI) przed środowym spotkaniem w Genewie prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. W opracowaniu obydwa kraje są wymieniane jako takie, które "przypuszczalnie przywiązują coraz większą wagę do broni jądrowej w narodowych strategiach bezpieczeństwa".

Niepokojący sygnał

Naukowcy przekazali, że mocarstwa jądrowe (na liście zostały wymienione w tej kolejności: USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Izrael i Korea Północna) zmniejszyły całkowitą liczbę głowic jądrowych z 13 400 do 13 080. Jednocześnie, liczba głowic nuklearnych w siłach operacyjnych wzrosła z 3720 do 3825. Około 2000 głowic było w stanie podwyższonej gotowości – prawie wszystkie z nich należą do Rosji i Stanów Zjednoczonych.