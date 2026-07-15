TO WARTO WIEDZIEĆ Niszczycielskie burze, Świrski zatrzymany, Kaczyński o słowach Czarnka Oprac. Adam Styczek |

Silna burza we Wrocławiu Źródło wideo: Kontakt24 / Piotr Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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1. Świrski zatrzymany

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek Macieja Świrskiego, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy". Drugim zatrzymanym jest asystent Świrskiego w KRRiT, były członek zarządu PFN i były warszawski radny PiS Cezary J.

Cezary J. został przesłuchany i usłyszał zarzut. Na razie prokuratura nie informuje jednak o szczegółach. Wieczorem przesłuchiwany był też Świrski, ale według zapowiedzi śledczych komunikat w tej sprawie ma być opublikowany w środę.

2. Kaczyński reaguje na wystąpienie Czarnka

"PiS zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna" - napisał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS skomentował w ten sposób słowa Przemysława Czarnka i przekazał, że jego wypowiedź "zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii".

Słowa Czarnka komentował premier Donald Tusk. "Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć" - napisał.

Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

3. Burze nad Polską

Burze z ulewami spowodowały poważne szkody w południowej Polsce. Najsilniej padało na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze doszło do zawalenia się dachu hali produkcyjnej. We Wrocławiu silny wiatr przewracał drzewa i utrudniał ruch tramwajów.

W Łomnicy dziesiątki połamanych drzew zatarasowały lokalne drogi i uszkodziły asfalt. W miejscowości Wojanów w powiecie karkonoskim zerwało dach z dwóch budynków mieszkalnych. Prewencyjnie ewakuowane zostały obozy harcerskie w powiatach: wałbrzyskim, bolesławieckim, kamiennogórskim, oleśnickim i karkonoskim.

Zalania po burzy w Przemyślu Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

4. Wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego, do przewodniczącej tej instytucji Roberty Metsoli, wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, w zakresie jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia - przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak.

Wniosek do Parlamentu Europejskiego jest związany z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami między innymi pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy.

5. Hiszpania zagra w finale mistrzostw świata

Reprezentacja Hiszpanii w świetnym stylu pokonała Francję 2:0 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente kompletnie zneutralizował siłę ofensywną Trójkolorowych, a sam zachwycił przebojowością i skutecznością.

Rywalem Hiszpanów będzie Anglia lub Argentyna, które zmierzą się w środę o godzinie 21.00. Wynik i relacja w Eurosport.pl.

6. Lewandowski zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire

Robert Lewandowski odbył pierwszy trening z drużyną Chicago Fire, której piłkarzem został pod koniec czerwca. Później odbyła się oficjalna prezentacja Polaka i konferencja prasowa z jego udziałem.

Lewandowski powiedział na konferencji, że skupia się na zorganizowaniu życia w Ameryce, a o swojej przyszłości w kadrze na razie nie myśli. Trener klubu Gregg Berhalter powiedział, że oczekuje od Lewandowskiego, że zmieni kulturę zespołu.

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