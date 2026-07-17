Świat Trzęsienie ziemi i ryzyko tsunami nieopodal Meksyku. Bali się, że będzie jak w Wenezueli Martyna Płecha |

Zniszczenia w Quetzaltenango w Gwatemali Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W piątek w pobliżu wybrzeża meksykańskiego stanu Chiapas doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,3. Wstrząs sprawił, że w sąsiedniej Gwatemali zatrzęsły się budynki. Ludzie wybiegali z nich w panice. Z jednego z rządowych budynków w stolicy kraju ewakuowano pracowników.

- Bardzo się przestraszyłem. Przypomniało mi to niedawne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wybiegłem więc i zszedłem po schodach, bo mieszkam na ósmym piętrze. Drżenie nie ustawało - powiedział agencji informacyjnej Reuters Alexander Valdez, 29-letni księgowy z miasta Gwatemala.

Jak przekazał Bernardo Arevalo, prezydent Gwatemali, na razie nie ma doniesień o ofiarach.

Przestraszeni byli też mieszkańcy Meksyku. Do wybuchu paniki doszło w stolicy stanu Chiapas, liczącym ponad pół miliona mieszkańców Tuxtla Gutierrez.

Trzęsienie ziemi i możliwa fala tsunami

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w pobliżu meksykańskiego miasta Puerto Madero, a jego ognisko było płytkie. Najpierw poinformowano o tym, że wystąpiło na głębokości zaledwie 10 kilometrów. Później wartość tę skorygowano do 15,2 km.

W następstwie wstrząsu amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał komunikat o zagrożeniu falą dla regionu. W Gwatemali i Meksyku może ona osiągnąć od 30 centymetrów do jednego metra powyżej poziomu pływów. W Kolumbii, Kostaryce, Ekwadorze, Salwadorze, Hondurasie, Nikaragui i Peru nie powinno być to więcej niż 30 centymetrów.

Raymundo Morales, meksykański sekretarz marynarki wojennej, oświadczył, że nie spodziewa się wzrostu poziomu wody o więcej niż pół metra. Pomimo to zalecił mieszkańcom unikanie plaż.

W Meksyku, Gwatemali i Salwadorze odczuto serię wstrząsów wtórnych, które miały magnitudę od 5 do 6.

Obszar, na którym doszło do trzęsienia ziemi Źródło zdjęcia: USGS

Ludzie ewakuowani z jednego z rządowych budynków w stolicy Gwatemali Źródło zdjęcia: EFE