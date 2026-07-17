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Trzęsienie ziemi i ryzyko tsunami nieopodal Meksyku. Bali się, że będzie jak w Wenezueli

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Zniszczenia w Quetzaltenango w Gwatemali
Zniszczenia w Quetzaltenango w Gwatemali
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
W pobliżu meksykańskiego stanu Chiapas doszło do silnego trzęsienia ziemi. Po nim miały miejsce wstrząsy wtórne. Mieszkańcy Gwatemali, na terenie której zadrżały budynki, bali się, że czeka ich to samo, co Wenezuelczyków. Jest ryzyko, że pojawi się fala tsunami.

W piątek w pobliżu wybrzeża meksykańskiego stanu Chiapas doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,3. Wstrząs sprawił, że w sąsiedniej Gwatemali zatrzęsły się budynki. Ludzie wybiegali z nich w panice. Z jednego z rządowych budynków w stolicy kraju ewakuowano pracowników.

- Bardzo się przestraszyłem. Przypomniało mi to niedawne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wybiegłem więc i zszedłem po schodach, bo mieszkam na ósmym piętrze. Drżenie nie ustawało - powiedział agencji informacyjnej Reuters Alexander Valdez, 29-letni księgowy z miasta Gwatemala.

Jak przekazał Bernardo Arevalo, prezydent Gwatemali, na razie nie ma doniesień o ofiarach.

Przestraszeni byli też mieszkańcy Meksyku. Do wybuchu paniki doszło w stolicy stanu Chiapas, liczącym ponad pół miliona mieszkańców Tuxtla Gutierrez.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
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KONKRET24

Trzęsienie ziemi i możliwa fala tsunami

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w pobliżu meksykańskiego miasta Puerto Madero, a jego ognisko było płytkie. Najpierw poinformowano o tym, że wystąpiło na głębokości zaledwie 10 kilometrów. Później wartość tę skorygowano do 15,2 km.

W następstwie wstrząsu amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał komunikat o zagrożeniu falą dla regionu. W Gwatemali i Meksyku może ona osiągnąć od 30 centymetrów do jednego metra powyżej poziomu pływów. W Kolumbii, Kostaryce, Ekwadorze, Salwadorze, Hondurasie, Nikaragui i Peru nie powinno być to więcej niż 30 centymetrów.

Raymundo Morales, meksykański sekretarz marynarki wojennej, oświadczył, że nie spodziewa się wzrostu poziomu wody o więcej niż pół metra. Pomimo to zalecił mieszkańcom unikanie plaż.

W Meksyku, Gwatemali i Salwadorze odczuto serię wstrząsów wtórnych, które miały magnitudę od 5 do 6.

Obszar, na którym doszło do trzęsienia ziemi
Obszar, na którym doszło do trzęsienia ziemi
Źródło zdjęcia: USGS
Ludzie ewakuowani z jednego z rządowych budynków w stolicy Gwatemali
Ludzie ewakuowani z jednego z rządowych budynków w stolicy Gwatemali
Źródło zdjęcia: EFE
Źródło: Reuters
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Tagi:
trzęsienie ziemiMeksyk
Martyna Płecha
Martyna Płecha
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