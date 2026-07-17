Polska List do Jarosława Kaczyńskiego i spotkanie na Nowogrodzkiej. Co się dzieje w PiS? Mikołaj Stępień |

Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Relacja Wojciecha Skrzypka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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W środę władze Prawa i Sprawiedliwości wydały uchwałę o zakazie działalności członków partii w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze politycznym. Jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, ultimatum na zakończenie działalności stowarzyszeń upływa 23 lipca. Poinformował też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego".

Jak przekazał dziennikarz TVN24 Wojciech Skrzypek, w piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem i liderem stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Jak mówił, rozpoczęło się ono niedługo po godzinie 16 i trwało około dwie godziny. Dotychczas nie wiadomo, o czym rozmawiali.

Politycy PiS napisali list do Kaczyńskiego

Z kolei w piątek około godziny 17 należący do stowarzyszenia Rozwój Plus europoseł PiS Piotr Mueller opublikował w serwisie X treść listu skierowanego do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. List podpisało 44 parlamentarzystów ugrupowania, a także współpracujący z PiS poseł Marek Jakubiak - prezes partii Wolni Republikanie.

"Jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zwracamy się do Pana w przekonaniu, że o przyszłości naszej wspólnoty politycznej decyduje dziś przede wszystkim zdolność do wspólnego działania. Łączy nas troska o Polskę i przywiązanie do wartości, które od lat pozostają fundamentem obozu prawicy" - czytamy w oświadczeniu.

Członkowie stowarzyszenia podkreślili, że - ich zdaniem - podziały osłabiają partię, a "jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo".

"Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski" - zaznaczono.

Poniżej publikujemy list skierowany do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który został podpisany przez 45 parlamentarzystów. Pod listem podpisani są:



1. Mateusz Morawiecki

2. Mirosława Stachowiak-Różecka

3. Marcin Horała

4. Szymon Szynkowski vel Sęk

5. Agnieszka Ścigaj

6. Olga… pic.twitter.com/D2t3C3xLBw — Piotr Müller (@PiotrMuller) July 17, 2026 Rozwiń

List do prezesa PiS. Kto podpisał?

Mueller wymienił także 45 parlamentarzystów, którzy złożyli podpisy pod listem: Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Agnieszka Ścigaj, Olga Semeniuk-Patkowska, Marek Jakubiak, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Krzysztof Szczucki, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Anita Czerwińska (niebędąca członkiem stowarzyszenia).