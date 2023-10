Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 28 października

1. Znaleziono ciało podejrzanego o przeprowadzenie masakry w Lewiston

2. Izrael zapowiada ofensywę lądową na Strefę Gazy

Według władz Jordanii izraelska operacja już się rozpoczęła. Mieszkańcy Gazy, cytowani przez "Times of Israel" donoszą, że do enklawy wkroczyło izraelskie wojsko, w tym czołgi.

"The New York Times" w rozmowie z rzecznikiem izraelskiej armii ustalił, że część izraelskich wojsk wkroczyła do Strefy Gazy. – Nasi żołnierze i czołgi znajdują się w Strefie Gazy. Strzelają i działają – powiedział mjr Nir Dinar. – Ale wczoraj nasi żołnierze i czołgi również byli w Gazie – dodał, unikając odpowiedzi na pytanie, czy to, co dzieje się w Strefie Gazy, to początek izraelskiej ofensywy lądowej.