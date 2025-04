Pogrzeb papieża, spotkanie Zełenskiego i Trumpa, komunikat Kremla

Pogrzeb papieża Franciszka. Plac Świętego Piotra w Watykanie wypełnił się setkami tysięcy wiernych Źródło: Reuters

Ćwierć miliona osób z całego świata pożegnało papieża Franciszka. W pogrzebie wzięli udział między innymi Wołodymyr Zełenski i Donald Trump, którzy "porozmawiali o wielu rzeczach w cztery oczy". Prezydent USA stwierdził, że "Putin go zwodzi". Przestawiamy sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 27 kwietnia.

1. Pogrzeb papieża Franciszka

W sobotę papież Franciszek spoczął w grobie w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej. Jest on pierwszym papieżem od ponad 120 lat, którego pochowano poza Watykanem. Pogrzeb zgromadził około 250 tysięcy wiernych, w tym ponad sto delegacji z całego świata.

Pogrzeb papieża Franciszka Źródło: EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Wcześniej na placu Świętego Piotra odbyła się msza pogrzebowa. Kardynał Giovanni Battista Re wspominał w homilii, że papież "poświęcał się bezgranicznie, zwłaszcza dla ostatnich tego świata, dla wykluczanych".

2. Zełenski spotkał się z Trumpem

W uroczystościach pogrzebowych w Watykanie wzięli udział między innymi Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. Prezydenci spotkali się przed mszą i rozmawiali około 15 minut. "Dobre spotkanie. Mieliśmy czas, aby porozmawiać o wielu rzeczach w cztery oczy" - napisał na platformie X Zełenski.

Spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie Źródło: PAP/EPA

Spotkanie Zełenskiego i Trumpa odbyło się w krytycznym momencie dla negocjacji mających na celu zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jest to pierwsze bezpośrednie spotkanie Trumpa z Zełenskim od czasu ich konfrontacji w Gabinecie Owalnym w lutym, kiedy doszło do sprzeczki.

3. Oświadczenie Kremla i zaskakujący wpis Trumpa

Rosyjski przywódca Władimir Putin potwierdził gotowość do negocjacji z Ukrainą bez warunków wstępnych na spotkaniu z wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem - informowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Tymczasem Trump, po spotkaniu z Zełenskim w Rzymie, stwierdził, że "Putin go zwodzi". Prezydent USA napisał, że Putin nie powinien był bombardować cywilnych terenów w Ukrainie. "Nie było powodu, aby w ciągu ostatnich kilku dni Putin ostrzeliwał cywilne obszary, miasta i miasteczka" - stwierdził amerykański prezydent.

Dowiedz się więcej: Oświadczenie Kremla i zaskakujący wpis Trumpa

4. Niepokojący raport po wypadku przy trzech granicach

Niemieckie i czeskie służby medyczne miały blokować polskim ratownikom dostęp do poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w województwie dolnośląskim. Tak wynika - jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz - z raportu dyspozytora medycznego, który podsumowywał działania służb po wypadku. Jeden z polskich ratowników miał też być odepchnięty przez swojego niemieckiego odpowiednika, a polscy medycy nie mieli informacji o losie poszkodowanych.

Do wypadku doszło w miejscowości Porajów, kilkaset metrów od miejsca, gdzie stykają się granice Polski, Czech i Niemiec. Zginął 36-letni Czech, drugi z poszkodowanych to Polak, trafił do szpitala.

5. Rosyjska sieć sklepów wróciła do Polski pod nową nazwą

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - na wniosek Krajowej Administracji Skarbowej - wydało decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną spółki Torgservis PL oraz jej udziałowców, Siergieja i Andrieja Sznejderów.

Objęta sankcjami spółka prowadzi na polskim rynku sieć dyskontów MyPrice. "Jest to rosyjska sieć dyskontów znana pod wcześniejszą nazwą Mere, która powróciła na polski rynek już pod nową nazwą - MyPrice. Sklepy Mere w 2022 roku zostały zamknięte w Polsce w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie" - wskazano w komunikacie.

6. FC Barcelona wygrała w finale z Realem Madryt

W finale hiszpańskiego Pucharu Króla FC Barcelona wygrała z Realem Madryt 3:2. Wynik po pełnym zwrotów akcji meczu rozstrzygnął się w dogrywce. Decydującego gola w 116. minucie strzelił obrońca Jules Kounde. Po prestiżowe trofeum, drugie w tym sezonie po Superpucharze Hiszpanii, sięgnęli Wojciech Szczęsny i siedzący w sobotę na ławce rezerwowych Robert Lewandowski.

