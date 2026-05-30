Hegseth ćwiczył z amerykańskimi żołnierzami. "Chcę tylko chwili przerwy"
Sekretarz wojny USA Pete Hegseth, który przebywa z wizytą w Singapurze, ćwiczył w piątek z żołnierzami na pokładzie zacumowanego tam okrętu desantowego USS Boxer. - Te dzieciaki to twardziele - mówił dziennikarzom o amerykańskich wojskowych. - Wyglądam, jakbym chciał z wami porozmawiać, ale tak naprawdę chcę tylko chwili przerwy od ćwiczeń, bo oni są po prostu zbyt dobrzy - dodał.
Jak pisze Reuters, szef Pentagonu później pochwalił żołnierzy podczas swojego przemówienia, łącząc ich siłę z gotowością militarną USA w obliczu napięć w regionie.
45-letni Hegseth jest weteranem wojen w Afganistanie i Iraku. Już wcześniej pokazywał publicznie, że dba o formę fizyczną, między innymi podczas wizyty w Warszawie w lutym zeszłego roku.
Azjatyckie forum bezpieczeństwa i obrony
W Singapurze odbywa się coroczna konferencja Shangri-La Dialogue. Największe azjatyckie forum bezpieczeństwa i obrony potrwa do niedzieli.
W konferencji uczestniczy Hegseth, a także między innymi ministrowie obrony Francji - Catherine Vautrin, Australii - Richard Marles, Japonii - Shinjiro Koizumi i Wielkiej Brytanii - John Healey. Podkreślono, że drugi rok z rzędu w forum nie bierze udziału szef resortu obrony Chin, Dong Jun.
W singapurskim szczycie uczestniczą też generałowie, szefowie wywiadów, dyplomaci, analitycy i producenci uzbrojenia.