Świat

Szef NATO: nie możemy wydawać milionów euro na zestrzeliwanie tanich dronów 

Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Mark Rutte i Ursula von der Leyen w Brukseli
Źródło: Reuters
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił, że Sojusz nie może wydawać milionów euro lub dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują kilka tysięcy dolarów. Bezpieczeństwo ma zapewnić inne rozwiązanie.
Kluczowe fakty:
  • Przestrzeń powietrzną Polski niedawno naruszyły drony, zaś Estonii - myśliwce MiG-31.
  • Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział bez ogródek, że "stoją za tym Rosjanie".
  • Jego zdaniem bezpieczeństwo na naszym niebie może zapewnić ma mur dronowy.

- Musimy sprawić, by nasze niebo było bezpieczne. W ostatnich kilku tygodniach widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się (rosyjskich) dronów w Polsce i myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co wydarzyło się w Danii - mówił Mark Rutte podczas wspólnego oświadczenia prasowego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że jeśli chodzi o Polskę i Estonię, "jest jasne, że stoją za tym Rosjanie". Podkreślił, że właśnie dlatego jest potrzebne jest stworzenie muru dronowego.

- Nie możemy wydawać milionów euro lub dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują kilka tysięcy dolarów - powiedział Rutte.

Ursula von der Leyen i Mark Rutte
Ursula von der Leyen i Mark Rutte
Źródło: EPA/OLIVIER HOSLET

Obronność w Unii Europejskiej

Sekretarz generalny NATO weźmie udział we wtorek w posiedzeniu kolegium unijnych komisarzy. Jednym z tematów spotkania będzie obronność w UE.

Rutte podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że nie można zapominać, że Ukraina jest "naszą pierwszą linią obrony". - Pomagamy Ukraińcom, ponieważ chodzi o nasze wartości, ale również o nasze wspólne bezpieczeństwo - dodał.

Zestrzeliwać? Szef NATO: tak, jeśli to konieczne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zestrzeliwać? Szef NATO: tak, jeśli to konieczne

Ursula von der Leyen zapowiedziała z kolei, że UE będzie działać na rzecz realizacji inicjatywy Straż Wschodniej Flanki. Jej zdaniem Bruksela potrzebuje flagowych projektów obronnych i trzeba działać w sprawie ich realizacji już teraz.

- Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice. Dlatego zaproponujemy natychmiastowe działania, mające na celu stworzenie muru dronowego. Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO - zadeklarowała.

Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Źródło: X/NATO_AIRCOM

UE nasila presję ekonomiczną wobec Rosji

Szefowa KE poinformowała też, że część pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, zaproponowanej przez Komisję Europejską i opierającej się na zamrożonych rosyjskich aktywach, miałaby zostać przeznaczona na zakupy obronne w Europie.

Von der Leyen podkreśliła przy tym, że propozycja nie przewiduje konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów, a Ukraina spłaci pożyczkę, jeśli Rosja wypłaci jej reparacje wojenne.

Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja

BIZNES

Dodała, że UE nasila presję ekonomiczną wobec Rosji, a "sankcje działają". - Musimy zwiększyć presję. Dlatego zaproponowaliśmy nowy, silny pakiet sankcji, który dotyczy energii, usług finansowych i handlu - oceniła.

Dwa ważne projekty obronne w UE

Dwa projekty flagowe - mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki - są szczególnie pilne i powinny zostać zrealizowane bezzwłocznie w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich - oceniła Komisja Europejska w liście skierowanym do liderów krajów UE przed środowym szczytem.

Dania: nie wiemy, kto latał dronami. "Nowa rzeczywistość"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dania: nie wiemy, kto latał dronami. "Nowa rzeczywistość"

Szefowie państw i rządów unijnej "27" zbiorą się w środę w Kopenhadze na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jednym z tematów rozmów będzie zwiększanie zdolności obronnych do 2030 roku w ramach planu dozbrajania Europy.

Gospodarz unijnych szczytów, szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że liderzy przedstawią w Kopenhadze wspólną unijną odpowiedź na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski.

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: X/NATO_AIRCOM

TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęMark RutteUrsula von der LeyenNATOBrukselaKomisja Europejska
