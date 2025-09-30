Szef NATO: nie możemy wydawać milionów euro na zestrzeliwanie tanich dronów 

Mark Rutte i Ursula von der Leyen w Brukseli Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Przestrzeń powietrzną Polski niedawno naruszyły drony, zaś Estonii - myśliwce MiG-31.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział bez ogródek, że "stoją za tym Rosjanie".

Jego zdaniem bezpieczeństwo na naszym niebie może zapewnić ma mur dronowy.

- Musimy sprawić, by nasze niebo było bezpieczne. W ostatnich kilku tygodniach widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się (rosyjskich) dronów w Polsce i myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co wydarzyło się w Danii - mówił Mark Rutte podczas wspólnego oświadczenia prasowego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że jeśli chodzi o Polskę i Estonię, "jest jasne, że stoją za tym Rosjanie". Podkreślił, że właśnie dlatego jest potrzebne jest stworzenie muru dronowego.

- Nie możemy wydawać milionów euro lub dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują kilka tysięcy dolarów - powiedział Rutte.

Ursula von der Leyen i Mark Rutte Źródło: EPA/OLIVIER HOSLET

Obronność w Unii Europejskiej

Sekretarz generalny NATO weźmie udział we wtorek w posiedzeniu kolegium unijnych komisarzy. Jednym z tematów spotkania będzie obronność w UE.

Rutte podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że nie można zapominać, że Ukraina jest "naszą pierwszą linią obrony". - Pomagamy Ukraińcom, ponieważ chodzi o nasze wartości, ale również o nasze wspólne bezpieczeństwo - dodał.

Ursula von der Leyen zapowiedziała z kolei, że UE będzie działać na rzecz realizacji inicjatywy Straż Wschodniej Flanki. Jej zdaniem Bruksela potrzebuje flagowych projektów obronnych i trzeba działać w sprawie ich realizacji już teraz.

- Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice. Dlatego zaproponujemy natychmiastowe działania, mające na celu stworzenie muru dronowego. Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO - zadeklarowała.

Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem Źródło: X/NATO_AIRCOM

UE nasila presję ekonomiczną wobec Rosji

Szefowa KE poinformowała też, że część pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, zaproponowanej przez Komisję Europejską i opierającej się na zamrożonych rosyjskich aktywach, miałaby zostać przeznaczona na zakupy obronne w Europie.

Von der Leyen podkreśliła przy tym, że propozycja nie przewiduje konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów, a Ukraina spłaci pożyczkę, jeśli Rosja wypłaci jej reparacje wojenne.

Dodała, że UE nasila presję ekonomiczną wobec Rosji, a "sankcje działają". - Musimy zwiększyć presję. Dlatego zaproponowaliśmy nowy, silny pakiet sankcji, który dotyczy energii, usług finansowych i handlu - oceniła.

Dwa ważne projekty obronne w UE

Dwa projekty flagowe - mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki - są szczególnie pilne i powinny zostać zrealizowane bezzwłocznie w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich - oceniła Komisja Europejska w liście skierowanym do liderów krajów UE przed środowym szczytem.

Szefowie państw i rządów unijnej "27" zbiorą się w środę w Kopenhadze na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jednym z tematów rozmów będzie zwiększanie zdolności obronnych do 2030 roku w ramach planu dozbrajania Europy.

Gospodarz unijnych szczytów, szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że liderzy przedstawią w Kopenhadze wspólną unijną odpowiedź na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski.

