Orban o "dziwacznym brukselskim przedsięwzięciu". Kijów odpowiada

Andrij Sybiha udostępnił na swoim koncie w serwisie X wpis Orbana, w którym skarży się on na politykę Unii Europejskiej.

"Pomijając Węgry i łamiąc europejskie prawo w biały dzień, Bruksela podejmuje kroki w celu przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów - to wypowiedzenie wojny. Jednocześnie żądają od państw członkowskich dodatkowych 135 miliardów euro na podsycanie konfliktu. Węgry nie wezmą udziału w tym dziwacznym brukselskim przedsięwzięciu" - napisał.

"Najcenniejsze zamrożone rosyjskie aktywo w Europie" - skomentował Sybiha.

Ważna decyzja Unii Europejskiej w sprawie Rosji

W piątek państwa członkowskie zdecydowały o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej. Jedynie dwa kraje sprzeciwiły się rozporządzeniu wprowadzającemu zakaz przekazywania tych środków z powrotem do Rosji: Węgry i Słowacja.

Piątkowe porozumienie UE zmienia sposób decydowania o rosyjskich aktywach, usuwając konieczność podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic i być może ułatwi przekazanie ich Ukrainie w ramach pożyczki reparacyjnej.

Ambasador Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Mathernova oświadczyła, że w związku z piątkową decyzją UE Rosja nie będzie miała dostępu do zamrożonych aktywów swojego banku centralnego w Europie, nawet "tylnymi drzwiami".