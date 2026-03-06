Rosja wraca na Biennale Sztuki w Wenecji. Wideo archiwalne Źródło: Reuters

Decyzja, "by rozwinąć czerwony dywan przed mroczną dyplomacją kulturalną Rosji jest odrażająca" - napisał minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys, odnosząc się do sprawy wpisania Rosji na listę uczestników 61. Biennale Sztuki w Wenecji, które odbędzie się od 9 maja do 22 listopada.

Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył, że "z mordercą i terrorystą nie może być powrotu do normalnych relacji". "Rosja kontynuuje pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, suwerennemu państwu. Niemal każdego dnia i nocy ostrzeliwuje oraz bombarduje miasta, zabija, niszczy i terroryzuje cywilów" - przypomniał minister.

There can be no return to business as usual with a murderer and a terrorist.⁰

Russia continues its large‑scale war against #Ukraine, a sovereign state - almost every day and night it shells and bombs 🇺🇦 cities, kills, destroys, and terrorizes civilian lives.



The decision by… pic.twitter.com/49FWxYLdtY — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) March 5, 2026 Rozwiń Źródło: X

Festiwal muzyczny w rosyjskim pawilonie

W 2022 roku, po rozpętaniu przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie i na kilka dni przed inauguracją Biennale Sztuki rosyjscy artyści Aleksandra Sucharewa i Kirył Sawczenkow razem z litewskim kuratorem Raimundasem Malasauskasem dobrowolnie wycofali się z tego wydarzenia w geście sprzeciwu wobec wojny, aby nie stać się przedmiotem kontrowersji. Określili wojnę jako "politycznie i emocjonalnie nie do zniesienia" i stwierdzili, że w takim kontekście "nie ma miejsca dla sztuki".

Włoski dziennik "La Repubblica" podał w środę, że Rosja wraca na Biennale Sztuki w Wenecji po nieobecności podczas dwóch poprzednich edycji w 2022 i 2024 roku w konsekwencji wojny przeciwko Ukrainie.

Biennale Sztuki w Wenecji odbędzie się od 9 maja do 22 listopada Źródło: TMP - An Instant of Time/Shutterstock

W rosyjskim pawilonie ma odbywać się festiwal muzyczny. Dziennik wyjaśnił, że informację tę potwierdził Michaił Szwydkoj, rosyjski delegat ds. międzynarodowej wymiany kulturalnej i były minister kultury.

Rzymska gazeta podała, że projekt rosyjskiego pawilonu nosić będzie tytuł: "The Tree is Rooted in the Sky", a w jego realizację zaangażowano ponad 50 młodych muzyków, poetów i filozofów z Rosji oraz innych krajów, m.in. Argentyny, Brazylii, Mali i Meksyku.

