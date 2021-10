"Szansa, której nie wolno zmarnować". Papież apeluje do przywódców przed szczytem klimatycznym COP26

Przed zbliżającym się szczytem klimatycznym COP26 papież Franciszek zaapelował do przywódców o "skuteczną odpowiedź na obecny kryzys ekologiczny". Zdaniem Franciszka, "takie kryzysy stawiają nas przed koniecznością podejmowania decyzji, które nie zawsze należą do łatwych". - Jednak dają nam szanse, których nie wolno zmarnować - zaznaczył.

Konferencja klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych COP26, która w tym roku odbędzie się w szkockim Glasgow, rozpocznie się 31 października i potrwa do 12 listopada. W piątek papież Franciszek zaapelował do światowych przywódców o odnowienie "poczucia wspólnej odpowiedzialności za nasz świat". - Kluczowym jest, by każdy z nas zaangażował się w tę pilną zmianę kierunku – mówił w rozmowie z radiem BBC.