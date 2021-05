Szef BBN: Biden weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki

Informacja o tym, że prezydent Joe Biden weźmie udział mającym formułę hybrydową szczycie B-9 została potwierdzona w poniedziałek rano polskiego czasu. Biały Dom poinformował, że prezydent Biden będzie rozmawiał z liderami państw wschodniej flanki NATO i "wezwie do bliższej współpracy z sojusznikami w Europie Środkowej oraz regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego w kwestii zakresu globalnych wyzwań".

W marcu prezydenci Andrzej Duda i Klaus Iohannis zwrócili się we wspólnym liście do prezydenta USA z zaproszeniem do wzięcia udziału w spotkaniu.