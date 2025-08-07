Wojsko zbombardowało samolot tuż po lądowaniu, co najmniej 40 zabitych

Sudan. Armia odzyskała pełną kontrolę nad Pałacem Prezydenckim Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W Sudanie od dwóch lat trwa wojna domowa między armią rządową a paramilitarnymi bojówkami RSF.

Armia Sudanu oskarża Zjednoczone Emiraty Arabskie o wspieranie RSF.

W środowym ataku zginęło co najmniej 40 najemników z Kolumbii, którzy mieli zostać zrekrutowani do walki po stronie bojówek.

W środę armia Sudanu potwierdziła, że przeprowadziła atak na samolot Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który wylądował w mieście Nijala w stanie Darfur Południowy. Cytowane przez lokalne media źródła wojskowe przekazały, że maszyna "została zbombardowana i zupełnie zniszczona".

W wyniku uderzenia zginęło co najmniej 40 pochodzących z Kolumbii najemników, którzy wciąż znajdowali się na pokładzie. Armia twierdzi, że zniszczono także dostawy broni i wyposażenia, które miały trafić do paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), z którymi toczy konflikt.

Po ataku w serwisie X głos zabrał prezydent Kolumbii Gustavo Petro, którzy podkreślił, że trwa ustalanie ilu dokładnie Kolumbijczyków zginęło. Zapewnił również, że podjęte zostaną starania na rzecz sprowadzenia ich ciał z powrotem do ojczyzny.

Sudan's army said on Wednesday it carried out an air strike that destroyed an Emirati aircraft carrying dozens of Colombian mercenaries as it landed in Nyala, a strategic city in the Darfur region, according to a report on state television.https://t.co/3lEH4fnaIs pic.twitter.com/WfQE7cDST0 — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) August 6, 2025 Rozwiń

Wojna domowa w Sudanie

Wojna domowa między rządowym wojskiem a bojówkami RSF trwa od ponad dwóch lat. Pod koniec zeszłego roku siły RSF przejęły kontrolę nad Nijalą. Sudańska armia zarzuciła im wówczas wykorzystywanie miejskiego lotniska do przyjmowania dostaw broni z zagranicy oraz przemytu złota. Źródła w wojsku i świadkowie mówią, że RSF przekształciło obiekty cywilne w mieście w centra szkoleniowe dla bojowników, krajowych i zagranicznych.

Oskarżenia o zagraniczne wsparcie kierowane są właśnie pod adresem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Władze Sudanu zarzucają im dostarczanie RSF zaawansowanej broni, choć Abu Zabi temu zaprzecza. W poniedziałek oskarżono ZEA także o rekrutowanie najemników z Kolumbii do walki po stronie RSF. Takie informacje podawały też m.in. kolumbijskie media oraz eksperci ONZ.

Konflikt między oboma krajami zaostrzył się w ostatnim czasie. W maju Sudan i ZEA zerwały relacje dyplomatyczne, a w środę ZEA zakazały sudańskim samolotom lądowania na emirackich lotniskach.