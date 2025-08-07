Wojsko zbombardowało samolot tuż po lądowaniu, co najmniej 40 zabitych

- W Sudanie od dwóch lat trwa wojna domowa między armią rządową a paramilitarnymi bojówkami RSF.
- Armia Sudanu oskarża Zjednoczone Emiraty Arabskie o wspieranie RSF.
- W środowym ataku zginęło co najmniej 40 najemników z Kolumbii, którzy mieli zostać zrekrutowani do walki po stronie bojówek.
W środę armia Sudanu potwierdziła, że przeprowadziła atak na samolot Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który wylądował w mieście Nijala w stanie Darfur Południowy. Cytowane przez lokalne media źródła wojskowe przekazały, że maszyna "została zbombardowana i zupełnie zniszczona".
W wyniku uderzenia zginęło co najmniej 40 pochodzących z Kolumbii najemników, którzy wciąż znajdowali się na pokładzie. Armia twierdzi, że zniszczono także dostawy broni i wyposażenia, które miały trafić do paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), z którymi toczy konflikt.
Po ataku w serwisie X głos zabrał prezydent Kolumbii Gustavo Petro, którzy podkreślił, że trwa ustalanie ilu dokładnie Kolumbijczyków zginęło. Zapewnił również, że podjęte zostaną starania na rzecz sprowadzenia ich ciał z powrotem do ojczyzny.
Wojna domowa w Sudanie
Wojna domowa między rządowym wojskiem a bojówkami RSF trwa od ponad dwóch lat. Pod koniec zeszłego roku siły RSF przejęły kontrolę nad Nijalą. Sudańska armia zarzuciła im wówczas wykorzystywanie miejskiego lotniska do przyjmowania dostaw broni z zagranicy oraz przemytu złota. Źródła w wojsku i świadkowie mówią, że RSF przekształciło obiekty cywilne w mieście w centra szkoleniowe dla bojowników, krajowych i zagranicznych.
Oskarżenia o zagraniczne wsparcie kierowane są właśnie pod adresem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Władze Sudanu zarzucają im dostarczanie RSF zaawansowanej broni, choć Abu Zabi temu zaprzecza. W poniedziałek oskarżono ZEA także o rekrutowanie najemników z Kolumbii do walki po stronie RSF. Takie informacje podawały też m.in. kolumbijskie media oraz eksperci ONZ.
Konflikt między oboma krajami zaostrzył się w ostatnim czasie. W maju Sudan i ZEA zerwały relacje dyplomatyczne, a w środę ZEA zakazały sudańskim samolotom lądowania na emirackich lotniskach.
Autorka/Autor: pb//mm
Źródło: Sudan Tribune, RFI, Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/SudanTribune_EN