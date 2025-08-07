Logo strona główna
Świat

Wojsko zbombardowało samolot tuż po lądowaniu, co najmniej 40 zabitych

sudan x
Sudan. Armia odzyskała pełną kontrolę nad Pałacem Prezydenckim
Źródło: Reuters
Armia Sudanu "zbombardowała" samolot z kolumbijskimi najemnikami na pokładzie, który wylądował na kontrolowanym przez paramilitarne bojówki RSF lotnisku. Maszyna należała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Kluczowe fakty:
  • W Sudanie od dwóch lat trwa wojna domowa między armią rządową a paramilitarnymi bojówkami RSF.
  • Armia Sudanu oskarża Zjednoczone Emiraty Arabskie o wspieranie RSF.
  • W środowym ataku zginęło co najmniej 40 najemników z Kolumbii, którzy mieli zostać zrekrutowani do walki po stronie bojówek.

W środę armia Sudanu potwierdziła, że przeprowadziła atak na samolot Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który wylądował w mieście Nijala w stanie Darfur Południowy. Cytowane przez lokalne media źródła wojskowe przekazały, że maszyna "została zbombardowana i zupełnie zniszczona".

W wyniku uderzenia zginęło co najmniej 40 pochodzących z Kolumbii najemników, którzy wciąż znajdowali się na pokładzie. Armia twierdzi, że zniszczono także dostawy broni i wyposażenia, które miały trafić do paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), z którymi toczy konflikt.

Po ataku w serwisie X głos zabrał prezydent Kolumbii Gustavo Petro, którzy podkreślił, że trwa ustalanie ilu dokładnie Kolumbijczyków zginęło. Zapewnił również, że podjęte zostaną starania na rzecz sprowadzenia ich ciał z powrotem do ojczyzny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Na środku drogi, na oczach innych". Skali okrucieństwa nie da się oszacować

"Na środku drogi, na oczach innych". Skali okrucieństwa nie da się oszacować

Karolina Bińkowska, Kuba Koprzywa
Zaatakowali szpital, zabili dzieci

Zaatakowali szpital, zabili dzieci

Wojna domowa w Sudanie

Wojna domowa między rządowym wojskiem a bojówkami RSF trwa od ponad dwóch lat. Pod koniec zeszłego roku siły RSF przejęły kontrolę nad Nijalą. Sudańska armia zarzuciła im wówczas wykorzystywanie miejskiego lotniska do przyjmowania dostaw broni z zagranicy oraz przemytu złota. Źródła w wojsku i świadkowie mówią, że RSF przekształciło obiekty cywilne w mieście w centra szkoleniowe dla bojowników, krajowych i zagranicznych.

Oskarżenia o zagraniczne wsparcie kierowane są właśnie pod adresem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Władze Sudanu zarzucają im dostarczanie RSF zaawansowanej broni, choć Abu Zabi temu zaprzecza. W poniedziałek oskarżono ZEA także o rekrutowanie najemników z Kolumbii do walki po stronie RSF. Takie informacje podawały też m.in. kolumbijskie media oraz eksperci ONZ.

Konflikt między oboma krajami zaostrzył się w ostatnim czasie. W maju Sudan i ZEA zerwały relacje dyplomatyczne, a w środę ZEA zakazały sudańskim samolotom lądowania na emirackich lotniskach.

Będzie bojkot Dubaju? Światowa gwiazda odwołała swój koncert
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie bojkot Dubaju? Światowa gwiazda odwołała swój koncert

Kultura i styl

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: Sudan Tribune, RFI, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/SudanTribune_EN

